Baskonia se pone segundo en la liga Endesa

Valencia Basket: Van Rossom (10), Rafa Martínez (8), San Emeterio (6), Sikma (13), Dubljevic (5) -cinco inicial-, Vives (-), Sastre (2), Sato (6), Will Thomas (-), Oriola (13) y Puerto (-).

Saski Baskonia recibió a Valencia Basket en la 23ª jornada de la liga ACB. Los vascos no podrían contar con Andrea Bargnani, ni con el capitán Adam Hanga, que atraviesa molestias físicas. Pedro Martínez no pudo disponer de dos hombres importantes de su equipo: Antoine Diot y Slava Kravstov. El partido dejó la vuelta de Fernando San Emeterio al Fernando Buesa Arena. Era un duelo de vital importancia para ambos equipos, pues estaba en juego la segunda plaza de la liga, tras haber caído el Real Madrid en la pista de Iberostar Tenerife, líder de la competición. Los dos equipos venían de jugar competición europea, Baskonia viene de jugar contra EA7 Milan en Euroliga, mientras que Valencia se enfrentó a Khimki en Eurocup.

Tanto Baskonia como Valencia tuvieron una primera parte en la que no consiguieron desarrollar sus juegos. Ambos conjuntos comenzaron de una manera muy torpe, con errores incomprensibles y muchos fallos. Los de Pedro Martínez consiguieron establecer el primer parcial, debido a que los alaveses no estaban desplegando su juego, pues una vez más, entraron al partido muy fríos y dejaron que el rival tomase las riendas del partido. Gracias a la intensidad y energía que imprimió el equipo en defensa al final del primer cuarto y durante el segundo, de la mano de Jaka Blazic, Tornike Shengelia y Nico Laprovittola, pudieron controlar el marcador y marcharse a la media parte cuatro puntos arriba (29-25). La nota negativa fue la lesión de Guillem Vives, que, como confirmó el cuerpo técnico taronja, no volvería en todo el partido.

Guillem Vives doliéndose de la lesión que ha sufrido durante el partido (ACB Photo

Al comenzar la segunda mitad, fue Jaume Ponsarnau quien se sentó en el banquillo 'taronja', pues Pedro Martínez fue expulsado en el túnel de vestuarios al señalarle la segunda técnica. El conjunto gasteiztarra se agobió a la hora de atacar la zona planteada por el equipo del Turia, pero pronto consiguió imprimir velocidad a sus ataques y nutrir de balones interiores a sus hombres grandes. Ante los momentos de crisis de Baskonia, en los que parecía que Valencia Basket se podía hacer con el partido, aparecieron Beaubois y Larkin, que, con su velocidad y la muñeca caliente, dejaron la ventaja babazorra en torno a los diez puntos. Finalmente, Baskonia se hizo con el partido y la segunda plaza de la liga Endesa, pero el average se lo llevó Valencia (71-63).

La victoria baskonista supone conseguir el segundo puesto de la competición nacional con un partido de diferencia sobre sus cuatro perseguidores y otro partido por debajo del líder, Iberostar Tenerife. Este hecho debería dar confianza al equipo para afrontar sus próximos compromisos, como lo ha hecho la vuelta de Toko Shengelia, que le ha dado mucha más intensidad y ese carácter especial al equipo. Además, Jaka Blazic, que no está disputando muchos encuentros esta temporada, ha cuajado un gran partido contra Valencia Basket, y ha sido el jugador que más ha puntuado en la estadística +/-, con un +17.

Por otro lado, Johannes Voigtmann no está jugando al nivel que ha demostrado tener en la mayoría de la temporada, pues se está viendo a un Voigtmann con poca intensidad, fallando debajo del aro, flojo en defensa y muy poco acertado desde la línea de 6,75. Por otro lado, parece que la baja de Andrea Bargnani (como le apodan en Vitoria, Il Vago, pues su mote es Il Mago) ha sido positiva para el equipo, ya que ganan rebote, intimidación, intensidad y fluidez en ataque.

Los mejores del partido fueron Rodrigue Beaubois, con 18 puntos, Shane Larkin, con 14 puntos; Luke Sikma, 13 puntos, y Pierre Oriola, con 13 puntos y ocho rebotes.