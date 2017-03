La importancia de Shengelia en Baskonia

Google Plus

Shengelia sacando su rabia | Imagen: Baskonia

Shengelia volvió el pasado jueves contra el Armani Milano tras estar más de un mes de baja por una fisura en la cabeza de su peroné derecho, y parece que Baskonia también ha renacido después del retorno del georgiano. Los alaveses estuvieron más de un mes que no levantaban cabeza y Sito era el gran señalado de la mala racha baskonista. Aunque todavía no han demostrado el nivel que enseñaron en el mes de diciembre, han ganado los tres últimos encuentros y han vuelto a respirar con más tranquilidad.

A finales del 2016, Baskonia era una apisonadora que aplastaba sin piedad cualquier escollo que se encontraba en el camino. De esta manera, los pupilos de Sito consiguieron doblegar a Darussafaka, Maccabi y Unics con grandes diferencias en el electrónico. No obstante, a mediados de enero reaparecía otro mal momento de forma, parecido al que tuvieron a principios de temporada pero con una duración más larga. Esta crisis que todavía está por ver si se ha acabado, lleva más de un mes y medio en la entidad de Zurbano. No cabe duda de que los vascos este año han demostrado que son capaces de lo mejor y de lo peor, pero la pregunta es, ¿a qué se debe semejante transformación tanto positiva como negativamente en un período tan corto?

Dos crisis baskonistas durante la temporada

Sea casualidad o no, los malos resultados de Baskonia han tenido de por medio las dos lesiones de Shengelia. La primera crisis fue después de que el georgiano se torciera el tobillo en el partido ante el Fenerbahce en noviembre, un esguince que le tuvo parado cerca de dos semanas. En este período, los vascos disputaron cuatro encuentros sin él -dos de la Euroliga y otros dos de la Liga Endesa- y perdieron dos de los cuatro encuentros. Visto así no parece una crisis, sin embargo teniendo en cuenta el nivel que tenía Baskonia antes de la lesión del ala-pívot, se puede considerar por lo menos como una mini crisis. Las dos victorias contra Brose y Tecnyconta Zaragoza fueron in extremis, la primera por una gran segunda mitad de los vitorianos, y la segunda prácticamente sobre la bocina y en la prórroga. Además, los gasteiztarras también fueron derrotados en la siguiente jornada por el Iberostar Tenerife a pesar de la reaparición de Toko, pero el de Tiflis solo disputó 14 minutos por lo que se puede decir que Baskonia perdió tres de los cinco encuentros sin Shengelia, aunque teniendo delante las estadísticas sean solo dos derrotas.

Shengelia ante Ayón | Imagen: Baskonia

Después de la reaparición del dorsal 23, el club alavés volvió a su forma más apisonadora. No obstante, otra lesión del georgiano, esta vez en el peroné, causó otro mal momento de forma para Baskonia. En la Liga Endesa los azulgranas no echaron en falta a Shengelia, pero en la competición continental trajo unas consecuencias terribles. De los seis partidos disputados sin él, los vascos solo consiguieron vencer al FC Barcelona Lassa.

Shengelia promedia 11.6 puntos (53% en triples) y 3.7 rebotes para 11.7 de valoración en tan solo 21 minutos sobre el parqué en Euroliga. A pesar de que la liga doméstica, en teoría, sea más asequible que la europea, los números del ala-pívot crecen un poco en la Euroliga.

Resumiendo, seguramente su aportación en la Euroliga se entenderá más fácil con estos números:

-Baskonia sin Toko: dos victorias y seis derrotas. Un basket-average de -75 en los partidos que no ha jugado.

-Baskonia con Toko: once victorias y cinco derrotas. Un basket-average de +104 en los partidos que ha jugado.

Teniendo en cuenta el basket-average, existe la increíble diferencia de 179 puntos entre los partidos que ha disputado y no ha disputado Shengelia. En el hipotético caso en que los patateros jugasen todos los partidos sin el georgiano y se mantuviese la misma cantidad de victorias-derrotas, Baskonia sería ahora mismo el último clasificado con seis victorias y 18 derrotas, y en caso de que jugase todos los encuentros y manteniendo la misma cantidad de victorias-derrotas, los vascos serían cuartos en la clasificación general, únicamente superados por el Real Madrid, CSKA Moscú y Olympiacos.