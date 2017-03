Baskonia se alza con la victoria en Estambul

Google Plus

El 25º partido de la Euroliga dejó un interesante Fenerbahce - Baskonia. Los turcos llegan en muy buena dinámica, mirando a los primeros puestos; mientras que los vascos miran de recuperar sensaciones tras una serie de jornadas europeas nefastas. En el conjunto babazorro, Budinger, Laprovittola y Shengelia llegaban tocados a Turquía, mientras que por parte local, Ekpe Udoh no iba convocado por problemas en uno de sus hombros. Así mismo, Andrea Bargnani (baja para el partido) privó al público de un duelo de "pufos": 'Il Mago' vs Anthony Bennett, dos de los peores nº1 de Draft de la historia de la NBA. Como curiosidad, Zeljko Obradovic cumplía 57 años.

La defensa de ambos conjuntos se impuso en los primeros compases del choque, pues se resguardaban de la calidad ofensiva que guardan ambas plantillas. Fenerbahce fue el primero en mandar, pero Baskonia, de la mano de hombres poco habituales como Blazic o Luz, consiguieron engancharse al equipo otomano y ganar el primer cuarto. Como no podía ser para menos, en el segundo cuarto hizo acto de presencia el poderío ofensivo de los dos equipos. Anthony Bennett y Bogdan Bogdanovic pusieron la directa para los turcos, pero en el bando gasteiztarra se encontraba Shane Larkin, en estado de gracia, consiguió apaciguar la ofensiva otomana y dar la primera ventaja clara a los suyos, pues a la media parte Baskonia ganaba por ocho (35-43).

Rafa Luz, magnífico, fue fundamental en la vitoria del equipo en Estambul | Foto: Euroleague

Fenerbahce se puso serio en defensa y amenazaba con ponerse por delante, a base de contrataques y ahogar a Baskonia. Por suerte, los babazorros pudieron serenarse y aclarar su juego para no perder el liderato en el marcador, a base de canastas fáciles, llegando hasta la cocina. De la mano de Rafa Luz, los baskonistas llegaron a mandar por 10 puntos. Durante todo el último cuarto, los babazorros no cedieron pese a las arremetidas otomanas, que no fueron po- cas. Bogdanovic fue el gran estandarte ofensivo de los de Obradovic, el serbio hizo gala de su clase para hacer lo que quería con la defensa vasca. Para contrarrestar al futuro NBA, apareció, por fin, Rodrigue Beaubois, que anotó 5 puntos cruciales para calmar el partido y acercar a Baskonia a la victoria. El marcador final fue 74-79.

Cabe destacar a Jaka Blazic y Rafa Luz, que no son hombres habituales en la rotación baskonista, pero siempre están a tope cuando se les necesita. Sito Alonso debería replantearse volver a implicar al esloveno y dar más oportunidades al brasileño, pues en defensa pueden dar mucho al equipo. También hay que hacer hincapié en la decisión del técnico madrileño que, tras la expulsión de Ilimane Diop, en lugar de incluir a Johannes Voigtmann, ha apostado por jugar un small ball, con Kim Tillie y Toko Shengelia como interiores baskonistas. Este recurso dice mucho del estado de forma que atraviesa el pívot alemán, que está jugando a un nivel muy inferior respecto a lo que ha mostrado meses atrás. En la misma trayectoria marcha Ilimane Diop, que está volviendo al inicio de temporada, jugando blando y despistado, aún así sigue siendo un pilar fundamental en el esquema defensivo de Sito. Esta victoria da cierta tranquilidad a Baskonia, pues ha conseguido superar uno de los partidos más difíciles que le quedan al conjunto babazorro en Euroliga. Los próximos encuentros son fundamentales para las aspiraciones del equipo vitoriano, ya que es básico que consiga subir unos puestos en la tabla para poder tener un cruce más sencillo en Playoff y, con un poco de suerte, conseguir la ventaja de campo.

Los más destacados del encuentro fueron Shane Larkin (19) y Bogdan Bogdanovic (26).