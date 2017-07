Blazic y Luz dejan de pertenecer a Baskonia

Jaka Blazic ha rescindido el contrato que le unía a Baskonia | Euroleague

Baskonia sigue moldeando el equipo de Pablo Prigioni para la campaña 2017-2018. Tres bajas en menos de un día dejan a los gasteiztarras sin su núcleo de currantes que tanto ha dado al conjunto azulgrana esta temporada. El alapívot francés Kim Tillie anunció en su cuenta de Twitter (@ktillie) su fichaje por Olympiacos, mientras que casi 24 horas más tarde, se han marchado dos jugadores más: Jaka Blazic y Rafa Luz.

El escolta esloveno ha dejado Baskonia tras dos campañas defendiendo la elástica alavesa. Blazic no ha dejado un buen sabor de boca, pues se esperaba más de él, pero ha sabido ganarse el corazón del Fernando Buesa Arena, dándolo todo cada vez que pisaba la pista y enloqueciendo el partido cuando lo necesitaba. Sin embargo, no ha tenido feeling con Perasovic y Alonso, pues no ha contado con los minutos que merecía. La baja del ex de Estrella Roja no ha sentado bien a la afición baskonista, pues era de los preferidos de la grada.

Por su parte, el base brasileño se marcha tras una sola campaña en las filas gasteiztarras. Rafa Luz se ha dejado todo lo que tenía en el rectángulo de juego, pero no ha dado la talla como base suplente de uno de los mejores equipos de Europa. Igual que Blazic, no ha contado con los minutos que merecía, ya que Sito Alonso ha priorizado siempre los minutos de Shane Larkin, Pablo Prigioni y Nico Laprovittola a lo largo de toda la temporada. Luz ha contado con minutos en el segundo y tercer cuarto en la mayoría de los partidos del año, pero ha tenido encuentros en los que ha sido bastante importante para el devenir de la victoria baskonista. El ex de Unicaja y Obradoiro se encuentra en una situación complicada, pues se lesionó de larga duración y no encontrará equipo hasta que se recupere.

Puede que estos dos jugadores no sean de gran provecho para el Baskonia de Prigioni, pero se podría haber sacado algo por ellos y no dejarles libres sin más, sobre todo por el esloveno, ya que Luz está lesionado. Es de suponer que la rescisión del contrato del brasileño es para dejar el sitio de tercer base al joven argentino Luca Vildoza, que ha cuajado una gran temporada en la liga argentina.