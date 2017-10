Jannis Timma es el mejor ladrón de Europa

Google Plus

Jannis Timma defendiendo a Rakim Sanders en el primer partido de la liga Endesa 2017-2018 (Foto: Manel Montilla)

El letón Jannis Timma, uno de los jugadores de Saski Baskonia que más debe aportar al equipo este año, ya destaca como el jugador que ha robado más balones, con 4. Este número de robos suponen más del 50% de los robos del equipo en el encuentro frente a Olympiakos. Sin embargo, este dato no tapa un hecho que preocupa al baskonismo en general, pues Timma anda perdido por la pista. Todas las cualidades que demostró albergar en el Eurobasket con la selección de Letonia, siendo en algún partido el líder de la misma, no se están pudiendo ver en este inicio de temporada, al que parece que el alero no ha acabado de cogerle el punto.

Siendo realistas, tampoco es que el equipo lo lleve mucho mejor que la nueva incorporación baskonista, que está pagando la falta de experiencia de Pablo Prigioni, entrenador de la escuadra alavesa. Lo que está claro es que Timma es un reflejo de los problemas de Baskonia ahora mismo, ya que tanto el alero como el resto de la plantilla tienen calidad y potencial de sobra como para dar mejor imagen y acumular más victorias en su casillero, pero hoy por hoy, debido a diversas circunstancias, no está siendo posible.

Desde el vestuario vasco, se transmite el mensaje que deben dar a la afición, ya que los líderes de este (Shengelia, Huertas, Granger...) han dicho que son un equipo en construcción, que no han tenido la oportunidad de entrenar todos juntos, todavía se están conociendo, están acabando de entender y aplicar el mensaje que les transmite Pablo Prigioni, pero que en el momento que se resuelvan todos los problemas del equipo, serán un equipo muy peligroso y difícil de batir. Si a todas estas circunstancias, se añaden los incontables problemas físicos que, un año más, están mermando la plantilla gasteiztarra al comienzo del curso baloncestístico y el ala-pívot que todavía falta por llegar, pues es excusable que el equipo aún no haya comenzado a funcionar. Eso sí, estas derrotas iniciales, tanto en ACB como en Euroliga, pueden pasar factura en un futuro cercano, según tarden en aclimatarse todos y aplicar con eficacia las ideas de Prigioni.

Retomando los líderes estadísticos tras la primera jornada de la máxima competición europea, es destacable que Ilimane Diop y Johannes Voigtmann, también aparezcan en algunos apartados. En el caso del hispano senegalés, es el quinto jugador con más tapones, con dos, por detrás de otros jugadores de primera línea europea, como Chris Singleton, de Panathinaikos; uno de los actuales campeones de la competición, Jan Vesely; el nuevo pívot del FC Barcelona Lassa, Kevin Seraphin; o uno de los jugadores que más ha sonado este verano en el mercado europeo Artsiom Parakhousky de Maccabi, mientras que el alemán comparte otros lideratos, como el mejor porcentaje en tiros de dos, con hombres como Dimitrios Agravanis (Olympiakos), Jaycee Carroll (Real Madrid), Pierre Oriola (Barça Lassa) o Brandon Davies (Zalgiris Kaunas), y el mejor porcentaje en triples, con jugadores como Pierre Jackson (Maccabi FOX), Dairis Bertans (AX Armani Exchange Olimpia Milan), Will Clyburn (CSKA) o Aaron White (Zalgiris Kaunas). El pívot teutón no ha fallado ningún lanzamiento en ninguna de las dos categorías, por lo que lleva un 100% en tiros de campo.

En el caso de Jannis Timma, el letón es el jugador con más balones robados tras disputar el primer encuentro en la Euroliga 2017-2018 por delante de jugadores como el ex baskonista Taylor Rochestie, Will Clyburn, el madridista Gustavo Ayón o el ex campeón de la Euroliga con Fenerbahce, Pero Antic, que actualmente ha vuelto a su club de origen, Estrella Roja de Belgrado.