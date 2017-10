Otro apagón condena al Baskonia en Tel Aviv

Una nueva oportunidad que se le escapa a Baskonia, preso de sus propias desconexiones en este inicio de temporada donde está adoleciendo de una cierta falta de solidez y de consistencia en su ritmo de juego. En esta ocasión fue un demoledor parcial de 18-2 antes del descanso el que terminó por dinamitar sus opciones de triunfo ante el Maccabi Tel Aviv en una cancha tan complicada como La Mano de Elías, un templo mítico del baloncesto europeo.

El buen inicio duró solamente seis minutos Y el caso es que Baskonia cuajó un buen comienzo, mostrándose muy activo en defensa sobre todo en las ayudas, moviendo bien el balón en ataque y encontrando tiros. Lástima que las buenas sensaciones duraron solamente hasta el minuto seis. A partir de ahí se produjo un cambio drástico de escenario que culminó con un tremendo parcial de 18-2 para un Maccabi que jugaba casi a placer. Las prisas llevaron a tomar malas decisiones tanto en pases como en lanzamientos. Ni siquiera los cambios funcionaban, en un guión de partido similar a los de Gran Canaria, Creta y Fuenlabrada de la semana anterior. Baskonia llegaba al descanso nueve puntos abajo (39-30).

En los primeros minutos de la reanudación las sensaciones no eran tampoco las mejores. La falta de intensidad en la lucha por el rebote convertía a Parakhouski en un coloso bajo los aros, permitiendo segundas y hasta terceras opciones para su equipo. Shengelia parecía el único jugador baskonista en racha, aunque pronto se encontró con problema de faltas (tercera minuto 23). Con un juego de ataque sencillo de bloqueo y continuación entre base y pívot Maccbi se despegaba en el marcador. Granger y Voigtmann se repartían una serie de acciones desacertadas con un mal pase del uruguayo para el alemán, un fallo desde el triple del base y unos discutibles pasos del pívot. Los errores y la superioridad macabea en el rebote ofensivo (10-2) ayudaron sin duda a determinar la máxima desventaja en el minuto 24 (48-34).

La reacción gasteiztarra llegó con la entrada de Luca Vildoza en la dirección del juego baskonista, con Timma y Beaubois por fuera y Voigtmann y Diop en la pintura. Un parcial de 0-8 hacía pensar en la opción de remontada (50-42 minuto 27). Una asistencia de Vildoza para el triple de Diop, una antideportiva de Jackson sobre el propio base argentino, un tiro libre de Shengelia, un triple de Beaubois y otro del propio Vildoza reducían la desventaja hasta tres puntos al final del tercer período (56-53).

Granger y Huertas entraron en el inicio del último cuarto por Vildoza y Beaubois, pero los dos primeros lanzamientos triples no entraron, desperdiciando sendas oportunidades para empatar. Mientras, Maccabi aprovechaba las transiciones rápidas en ataque tras cerrar bien su rebote defensivo. Baskonia optaba ahora por atacar el aro, sobre todo con Granger en penetración. Una cuestionable falta técnica a Shengelia no era aprovechada desde la línea por Maccabi, pero el ex baskonista Michaell Roll castigó desde el triple, sin encontrar respuesta inmediata a través de Voigtmann. Pablo Prigioni optaba por el tiempo muerto para evitar un nuevo y peligroso despegue israelí (62-55, minuto 33), dando entrada de nuevo a Vildoza.

Baskonia, muy cerca de culminar la remontada Otro triple del base de Mar del Plata (66-60, minuto 36) forzaba el tiempo muerto de otro ex azulgrana, el técnico croata Neven Spahija, que no parecía encontrar el antídoto para el inesperado revulsivo. Pero el efecto no fue el deseado por el entrenador macabeo, ya que Rodrigue Beaubois, sin estar aún al cien por cien físicamente, seguía respondiendo a la perfección en ataque, sumando cuatro puntos consecutivos que llevaban su cuenta particular hasta los 18 y apretando el partido al máximo (66-64, minuto 37) y obligando a Spahija a solicitar su segundo y último tiempo muerto.

Un buen robo de Vildoza no pudo culminarlo él mismo en lo que hubiera sido la canasta del empate, tampoco acertó Shengelia y el castigo inmediato corrió a cargo de las dos máximas estrellas de Maccabi, Deshaun Thomas y Norris Cole (70-64, minuto 38). No le quemaba el balón al joven base argentino, que no se arredraba a pesar de fallar desde el triple. Beaubois no falló desde la línea, pero tampoco Cole (72-66), aunque el francés insistía. Al final, una magnífica asistencia de Cole, encontrando el camino de la canasta para Tyus terminó decidiendo el partido (74-68).

Con esta derrota Baskonia muestra un balance de 0-2 en este inicio de la Euroliga y recibirá a Gipuzkoa Basket este domingo (12:30 horas) en el Fernando Buesa Arena en un derbi vasco que buscará aprovechar para volver a la senda del triunfo en Liga Endesa ACB tras cerrar de vacío su primera gira de la temporada (Gran Canaria, Creta, Fuenlabrada y Tel Aviv).