Defensa, circulación y contraataque, claves para Pedro Martínez

Pedro Martínez, nuevo entrenador azulgrana. | Foto: Baskonia

Pedro Martínez (Barcelona, 19/06/1961) ha sido presentado oficialmente en la tarde de este sábado como nuevo entrenador de Baskonia para lo que resta de temporada y una más. El técnico catalán, que ya entrenó al conjunto azulgrana en la temporada 2005/2006 (fue cesado en noviembre tras la novena jornada de Liga), llega para sustituir a Pablo Prigioni, que tomó la decisión de dimitir este pasado miércoles al finalizar el encuentro de Euroliga frente a Valencia Basket.

"Es un orgullo volver a un club excelente" Pedro Martínez, que estará acompañado en el cuerpo técnico por Sergio Valdeolmillos y David Gil (por su parte Iurgi Caminos también ha decidido abandonar el club junto a Pablo Prigioni), se mostraba ilusionado con este nuevo reto en su ya dilatada trayectoria profesional: "Ha pasado mucho tiempo. Estoy muy satisfecho. Es un orgullo volver a un club excelente, con una gran organización y altas expectativas deportivas. Estoy muy motivado y con muchas ganas de ayudar al club a ser mejor y espero no defraudar a nadie. Intentaré hacer las cosas lo mejor posible".

En el deporte de alto rendimiento apenas hay tiempo y mucho menos en esta difícil situación. Por ello el preparador catalán ya se ha puesto manos a la obra: "Quiero tomar contacto con el equipo. La competición nos obliga a ir muy rápido en todo. Creo que sé lo que tengo que hacer, pero tengo claro que solo no lo puedo hacer. Por muy claro que tenga lo que tenemos que hacer no es suficiente. Necesitaremos una buena predisposición por parte de todo el mundo y un poco de tiempo, pero lo menos posible. Trataremos de hacerlo lo antes posible porque la competición no espera a nadie".

"No me atrae en absoluto llegar en este momento" Preguntado acerca de cuál es el diagnóstico que realiza del equipo, Pedro Martínez señaló que "el diagnóstico es que hay que mejorar en defensa, circulación de balón y contraataque. No me atrae en absoluto llegar en este momento. A los entrenadores nos gusta entrar en el verano, tener incidencia en el diseño de la plantilla, hacer la pretemporada, no cuando hay ya una cierta ansiedad por los resultados. No es una situación en la que me encuentre cómodo. Ahora bien, lo que me atrae es el interés del club por contar conmigo y las posibilidades del equipo que, aunque cueste verlas ahora, están ahí".

Martínez llega al Fernando Buesa Arena como vigente campeón de Liga Endesa ACB con Valencia Basket, por lo que no rehuye la exigencia competitiva: "Hay que poner otra vez a Baskonia donde ya ha estado. El objetivo es ser competitivo ante todos los equipos. Espero haber cambiado desde mi primera etapa aquí, es una pretensión que espero tener. El baloncesto está en constante evolución y estoy convencido de que soy mejor entrenador que hace diez años y espero ser mejor aún dentro de otros diez. La competición pone a cada uno donde se merece. Al principio puedes pensar una cosa pero tu calidad y tu trabajo te ponen en tu lugar. Queda mucho tiempo y está en nuestra mano ver dónde nos merecemos estar".

El espíritu colectivo siempre ha caracterizado a los equipos de Pedro Martínez, algo que impregna también su discurso inicial en su segunda etapa en Baskonia: "Creo que sería un error pensar que la situación actual de derrotas se ha producido por culpa de una persona. Aquí ganamos y perdemos todos, ganamos juntos y perdemos juntos, la responsabilidad es de todo el mundo. No podemos pensar que todo era un desastre".

"Mi primer mensaje es que hay que jugar en equipo" La inmediatez del baloncesto actual hace que este mismo domingo Baskonia deba enfrentarse a Tecnyconta Zaragoza (18 horas) en el reestreno de Pedro Martínez en Zurbano: "En este momento toca simplificar un poco lo que estamos haciendo, ya que mañana tenemos un partido importante. No se puede hacer una pretemporada en dos horas, no tiene sentido. Mi primer mensaje es que hay que jugar en equipo, en eso pienso que hay una capacidad de mejora grande. Me gusta la predisposición que tienen los jugadores, cuando las cosas han ido mal han seguido luchando y daba la sensación desde fuera de que es un equipo con buena actitud. Espero mejorar en defensa, al menos esa es mi intención, pero sabiendo que las palabras se las lleva el viento".

Por último, el nuevo entrenador quiso dejar claras las necesidades de Baskonia respecto al mercado de fichajes (aún abierto): "A este equipo le hace falta un buen jugador; sé que es más fácil decirlo que conseguirlo, a ver si lo encontramos".