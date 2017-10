Tecnyconta Zaragoza agudiza la crisis de Baskonia

Baskonia agudizó su crisis de resultados con una derrota en casa ante Tecnyconta Zaragoza (73-78) para poner un nefasto final a una semana de lo más intenso con las derrotas europeas frente a Valencia Basket y Brose Bamberg, la sorprendente dimisión de Pablo Prigioni y la llegada de Pedro Martínez, que ha firmado por lo que resta de temporada y una más. Un parcial de 12-21 en el tercer cuarto lastró las opciones baskonistas, mientras Zaragoza demostró aplomo en los momentos decisivos de la mano de un estelar Gary Neal (25 puntos).

El Fernando Buesa Arena asistía al reestreno de Pedro Martínez como entrenador de Baskonia, casi doce años después de su despido el 27 de noviembre de 2005 tras la derrota en la novena jornada de Liga ante Valencia Basket. El técnico catalán, vigente campeón de Liga Endesa ACB precisamente al frente del conjunto taronja, afirmaba en su presentación oficial volver "muy orgulloso y siendo mejor entrenador". Enfrente para tan señalada cita, el Tecnyconta Zaragoza del getxotarra Jota Cuspinera, un rival históricamente propicio para el conjunto azulgrana en el coloso de Zurbano (ocho triunfos consecutivos). Pero la historia iba a cambiar.

Buen arranque de Baskonia

Huertas, Beaubouis, McRae, Shengelia y Voigtmann formaron el primer quinteto de la era Martínez. Comenzó Baskonia alternando el juego dentro - fuera y cerrando bien el rebote defensivo, lo que le permitió correr en ataque y tomar la primera ventaja (10-4, min. 4). Zaragoza reaccionó tras el tiempo muerto de Cuspinera con dos triples de Dragovic y Gary Neal (12-12, min. 7). El juego interior azulgrana comenzó a carburar antes de lo que venía acostumbrando y lo hacía además en las dos zonas, igual que un entonado Timma que encadenó cinco puntos para cerrar un buen primer cuarto (21-14).

Reaccionó Zaragoza en el segundo período El veterano exterior Janis Blums inauguraba con un triple el segundo acto. Baskonia seguía encontrando con relativa facilidad pero escaso acierto a Diop por dentro, algo que paliaba al menos esta vez con una buena defensa. Garino conseguía la primera canasta azulgrana tras dos minutos y medio de juego, secundado de inmediato por Granger y Voigtmann desde el triple, pero los maños respondían con tres canastas consecutivas materializadas por De Jong (29-26, min 15). El partido entró en una fase de mayor intensidad por parte de ambos equipos, dificultando las líneas de pase y donde la defensa baskonista ponía el contrapunto a la concesión de varios rebotes en aro propio. El desacierto desde el perímetro no tardó en ser castigado por Zaragoza con tres canastas de Dragovic y De Jong, que dejaban a su equipo pegado en el marcador al descanso (39-38).

Apagón azulgrana tras el descanso

El tercer cuarto comenzó en plan corre calles, con ataques inconexos donde la velocidad se tornaba precipitación. Tres triples consecutivos de Barreiro, Suárez y Neal ponían siete puntos arriba a Zaragoza, forzando el tiempo muerto de Pedro Martínez (42-47, min. 24). La pobre respuesta, un air ball de Timma, un triple librado pero errado por Beaubois y otro de Voigtmann que aprovechaba Zaragoza para situar la máxima ventaja en el luminoso (42-54, min. 27). Solo las 14 pérdidas de balón del rival hacían pensar en una posible remontada, sobre todo cuando McRae acertó por fin desde el perímetro (47-54, min. 28). Baskonia se aferraba al espíritu luchador de Shengelia, pero Blums respondió con un triple lejano y Sergi García anotó sobre la bocina (51-59).

El miedo a ganar en el Buesa no atenazó a Zaragoza El último período iba a mostrar la tensión de dos equipos necesitados. La victoria se iba a decantar por quien mejor manejase sus propios nervios. Tras dos minutos de errores concatenados, De Jong machacaba el aro baskonista y Pedro Martínez no dudaba en parar el partido (51-61, min. 32). Sergi García se empeñaba en castigar desde el arco mientras De Jong se hacía fuerte en la lucha por el rebote. El arrojo de Shengelia no resultaba suficiente (53-64, min. 35). Con este escenario, la reacción baskonista debía pasar por sus pequeños. Así, Beaubois y Granger tomaron el mando de las operaciones para forzar el tiempo muerto de Jota Cuspinera (58-64, min. 36). El partido entró en su fase decisiva con el intercambio de triples entre Beaubouis, Sergi García y Gary Neal (65-70, min. 38). Era una ruleta rusa que se iba a decidir por una jugada. Y llegó. Baskonia dispuso de nada menos que cuatro triples en una misma acción de ataque, fallados todos ellos por Beaubois (dos), Granger y Huertas. Gary Neal certificó el histórico triunfo de Tecnyconta Zaragoza con una penetración ya dentro del último minuto (68-75). El carrusel de tiros libres no provocó modificación alguna (73-78).

Con esta derrota Baskonia marcha con un pobre balance de 2-4 en Liga Endesa ACB y recibirá este jueves en el Buesa Arena al Panathinaikos de Xavi Pascual en la quinta jornada de Euroliga, competición en la el conjunto azulgrana aún no se ha estrenado (0-4).