Pedro Martínez, muy preocupado por la situación de Baskonia

Segunda etapa de Pedro Martínez en el banquillo del Buesa Arena. | Foto: Baskonia

Sorprendió ver a Pedro Martínez tan seriamente preocupado en la sala de prensa del Fernando Buesa Arena tras la derrota cosechada ante Tecnyconta Zaragoza (73-78) en la sexta jornada de la Liga Endesa ACB. Tras su presentación oficial apenas 24 horas antes y con un solo entrenamiento con el equipo, el técnico catalán no pudo celebrar un triunfo en su reestreno como entrenador de Baskonia.

Martínez comenzó realizando un balance del encuentro recién finalizado: "Ha sido un partido en el que no hemos tenido una buena regularidad. No hemos empezado mal, pero hemos perdido la ventaja muy rápido. Físicamente nos ha faltado chispa. El equipo ha reaccionado al final y hemos sido capaces de tener una pequeña opción de victoria. La derrota duele".

"Estoy preocupado. Toca entrenar y levantar la cabeza" Preguntado acerca de cuál es el diagnóstico que realiza acerca de los problemas del equipo en este duro inicio de temporada, el preparador baskonista señaló no saber "exactamente cuál es el diagnóstico de lo que le ocurre al equipo, está claro que jugar cuatro partidos duros en ocho días seguro que influye. Pero estoy preocupado porque algunos jugadores deban estar sí o sí en pista y eso no es bueno. Además esperas mejores actuaciones individuales, aunque no voy a dar nombres. Hemos fallado tiros fáciles, recibido algunas canastas fáciles en situaciones de uno contra uno".

La competición no da respiro y Baskonia recibirá este próximo jueves nada menos que a Panathinaikos en una nueva jornada de Euroliga. Pedro Martínez no quiere pensar que todo sea mental y aboga por un análisis más profundo: "Es una situación difícil. La mentalidad ha sido buena, como ya había visto en otros partidos del equipo. Estoy preocupado con el balance defensivo y los cambios. Me niego a pensar que todo sea mental. Cuando vas por detrás en casa es difícil jugar y te afecta. Estoy preocupado por darle la vuelta a la situación con lo que tenemos. Hay que defender mejor, atacar mejor, que todo no sea psicológico. Ahora toca entrenar y levantar la cabeza. No hay que caer en el desánimo".

"Creo que hace falta un cuatro, pero hay más problemas" Lo que sí ha podido constatar el nuevo entrenador baskonista es que la plantilla no está completa, coincidiendo con el análisis general de que falta un cuatro: "Hemos intentado que Shengelia no jugara mucho en la primera parte. Es un caballo, pero si juega muchos minutos se ve obligado a seleccionar esfuerzos y eso en esta Liga tan competitiva, donde cada detalle cuenta, es un problema. Hay jugadores que se tienen que adaptar a un rol diferente al que tenían en otras temporadas. Sí, creo que hace falta un cuatro, pero no debemos esperar a que desde fuera nos solucionen otras cosas que dependen de nosotros. Y tampoco puede venir cualquier jugador, el club no puede fichar a alguien por estrés".

Por último, Pedro Martínez quiso dejar claro que tiene mucho trabajo por delante y que ni mucho menos todo depende de la llegada de un fichaje: "No quiero utilizar este tema como justificación ni es el único problema que tenemos. Hay problemas que habrá que convivir con ellos y otros que podremos mejorar entrenando, como por ejemplo respetar mucho mejor los espacios y que no se colapse nuestra defensa".