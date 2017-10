Cuspinera: "Hemos añadido gente a la causa anotadora"

Google Plus

Jota Cuspinera rompió el gafe de Zaragoza en el Buesa Arena. | Foto: Basket Zaragoza

Feliz, satisfecho y tranquilo. Así se presentó Jota Cuspinera, técnico getxotarra del Tecnyconta Zaragoza, en la sala de prensa del Fernando Buesa Arena tras conseguir un triunfo histórico con su equipo ante un Baskonia en crisis (73-78): "Primero de todo quiero felicitar a mi equipo, a mis jugadores, ya que ganar en el Buesa Arena es un hito muy importante".

"Hemos sacado provecho constante al pick and roll" Cuspinera realizó un somero análisis del encuentro: "Sabíamos que era el cuarto partido de Baskonia en la semana, habíamos hablado de ello. Sabíamos que saldrían con energía, pero también les hemos respetado demasiado al principio. Hemos obtenido mucha ventaja en el pick and roll, que además lo hemos encontrado de forma constante. En la segunda parte hemos aprovechado más su cansancio con triples obtenidos tras jugadas largas. Luego ellos se han recompuesto, pero hemos sido capaces de superar un bajón y los fallos suyos desde la linea de tres nos han dado una victoria que para nosotros es vital".

El preparador vizcaíno quiso incidir en los aspectos que resultaron decisivos para la victoria de su equipo: "He visto que estaban cansados, sabíamos que si llegábamos al final metidos en el partido íbamos a tener opciones. En cuanto al juego interior hemos buscado poco el poste bajo, pero en cambio mucho el pick and roll. Ha habido un momento en el que nos han cerrado las continuaciones, pero nos han abierto los tiradores porque todo no se puede tapar y ahí hemos estado acertados".

"Baskonia es un equipo atlético, potente" A pesar de la ventaja obtenida en el tercer cuarto, Cuspinera sabía que la reacción local era cuestión de tiempo a tenor del potencial del conjunto de Zurbano: "Baskonia es un equipo atlético. Tiene recursos y cuando aprieta en defensa y usa manos, como en algunas situaciones de Shengelia sobre De Jong por ejemplo es un equipo más fuerte físicamente que nosotros".

Tras un arranque complicado, con cuatro derrotas en las primeras jornadas de Liga Endesa ACB, Tecnyconta Zaragoza encadena ahora dos triunfos consecutivos ante MoraBanc Andorra y Baskonia. Pero Jota Cuspinera tiene claro que aún quedan aspectos a mejorar para seguir progresando: "Sé que 17 pérdidas de balón son muchas y me gustaría que tuviéramos menos, pero no es sencillo. Blums se ha metido en faltas rápido y nos ha condicionado, pero la defensa de Bellas y Sergi García, además de su acierto desde el triple, ha sido muy importante. Tenemos que ir añadiendo gente a la causa anotadora y hoy lo hemos conseguido".