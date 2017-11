Baskonia y el Buesa Arena resurgen de la mano

Como en las grandes noches europeas, juntos. Así resurgieron Baskonia y el Fernando Buesa Arena en el momento más complicado para conseguir un agónico triunfo ante Panathinaikos (85-84), el primero de los colosos que visitan Zurbano esta temporada. Tras debutar con derrota el domingo ante Tecnyconta Zaragoza, Pedro Martínez estrenó su casillero de victorias al mismo tiempo que el del propio equipo azulgrana en la presente edición de la Euroliga (1-4), necesitado de estímulos positivos que le permitan afrontar con mayor optimismo los duros retos que le depara una competición tan exigente.

Una primera parte de gran nivel

El choque comenzó con una buena puesta en escena por parte del equipo gasteiztarra, solidario en el esfuerzo defensivo y más entonado de cara al aro que lo que venía siendo habitual en este inicio de temporada. Curiosamente el primer despegue baskonista llegó gracias a un parcial de 15-0 favorable sin Jayson Granger en pista, con cinco triples anotados y solamente dos pérdidas de balón en todo el primer cuarto. El segundo acto comenzó con una pérdida castigada por Singleton desde el triple. Baskonia veía cómo se esfumaban sus once puntos de renta (27-27). Granger celebraba su regreso a cancha con el tercer triple de su cuenta particular. El conjunto azulgrana se mostraba agresivo atrás, utilizando las manos para torpedear las líneas de pase griegas. Una gran acción defensiva de Poirier espoleó a los locales con dos canastas de Granger y Shengelia.

El ataque heleno se cortocircuitaba con KC Rivers cometiendo falta en ataque sobre Garino, mientras Baskonia alternaba largas posesiones de Granger con mayores dosis de juego colectivo respecto a lo acostumbrado. Singleton se encargaba de cerrar un nuevo parcial desfavorable para los verdes desde el arco gracias al esfuerzo de Gist en ambas zonas (36-32). Dos triples consecutivos de Beaubois obtenían respuesta inmediata con otros dos de Singleton y uno de KC Rivers para un inmaculado cinco de cinco de Panathinaikos en el segundo período. Baskonia veía de nuevo cómo se escapaba otra buena ventaja llegando al descanso (47-45).

Bajó el ritmo, pero no la intensidad Tras el paso por vestuarios la intensidad del choque no tenía visos de disminuir. De hecho, el tercer cuarto comenzaba con una buena defensa y contraataque posterior culminado por Janning y una canasta fácil de Shengelia. A partir de ese momento, Nikos Pappas tomó el mando de las operaciones helenas, secundado por KC Rivers y Calathes. Dos triples consecutivos del exjugador del Real Madrid ponían a los verdes con cuatro puntos de ventaja en el luminoso (54-58 min. 24). Timma aparecía desde la línea de 6,75 pero Calathes no se quedaba atrás (61-65, min. 28). Rivers no solo hacía daño desde fuera, sino también posteando en las inmediaciones de la zona para viajar a la línea de tiros libres. A esas alturas, Beaubois tomaba cada vez mayor responsabilidad en ataque, pero el trío arbitral penalizaba las defensas baskonistas y Panathinaikos, muy bien en rebote ofensivo, conseguía segundas acciones y frecuentaba la línea de personal. Un tapón de Beaubouis dejaba todo abierto de cara al último cuarto (63-67).

Explosión baskonista en el último minuto

Janning y una buena defensa iluminaban el camino pero cinco puntos seguidos de Gist enfriaban la reacción azulgrana (65-72, min. 33). Shengelia trataba de hacerse fuerte en la pintura mientras Timma y Pappas tomaban el relevo de Beaubois y Lekavicius. El capitán y Poirier se veían obligados a redoblar sus esfuerzos en el rebote ofensivo para mantener a su equipo en el partido ante el desacierto desde el perímetro (69-72, min. 35). La intensidad defensiva hizo que ambos conjuntos entrasen pronto en bonus. Un triple lejano de Janning y un dos más uno de pura raza de Shengelia devolvieron la vida a Baskonia en el momento más oportuno, pero el aplomo de Calathes y la defensa helena mantenían por delante a Panathinaikos (74-78, min. 37). Cinco puntos seguidos de Pappas ponían las cosas aún más difíciles (78-83, min. 38). El escolta griego, que ya fue decisivo la jornada anterior con un triple casi sobre la bocina que tumbó a Fernerbahçe, vigente campeón de Europa, resultaba casi imparable con sus acciones individuales en ataque. Un triple frontal de Shengelia, repelido por el aro, parecía poner el punto final del encuentro con una nueva derrota, pero el baloncesto es un deporte tan hermoso como imprevisible. Un triple imperial de Granger, un tapón de Shengelia sobre la penetración de Pappas y un canastón rectificando en el aire de Beaubois daban la vuelta al choque deparando el primer triunfo de Baskonia en esta Euroliga (85-84).

Una victoria que deja a los de Pedro Martínez aún en una situación claramente mejorable en la tabla europea (1-4) y cuyas próximas citas serán a domicilio. Este domingo (18 horas) rendirán visita a Unicaja Málaga en Liga Endesa ACB, mientras que la próxima semana deberán viajar hasta Rusia para medirse el viernes (18 horas) ante el Khimki.