Xavi Pascual: "Teníamos el partido bajo control"

Google Plus

Denmon lanza a canasta con Xavi Pascual al fondo. | Foto: Euroleague

Baloncesto de alto nivel en estado puro, donde un solo lanzamiento termina por marcar la delgada línea que separa el triunfo y la derrota. Si en la jornada anterior Panathinaikos tumbó a Fenerbahçe, vigente campeón de Euroliga, con un triple de Nikos Pappas casi sobre la bocina, este jueves una increíble canasta de Rodrigue Beaubois decidió el choque del lado baskonista (85-84).

"El partido estaba para nosotros" Contrariado, serio. Así se presentó Xavi Pascual en la sala de prensa del Fernando Buesa Arena apenas unos minutos después del final de un choque trepidante. El técnico catalán tuvo el detalle de comenzar su intervención dando la enhorabuena al rival, analizando posteriormente el duelo: "Felicitar a Baskonia por la victoria. Creo que empezamos muy mal el partido, sobre todo en defensa. Luego paso a paso cambiamos la dinámica. En la segunda parte el partido estaba para nosotros pero no lo hemos cerrado". Obviamente, el desarrollo del último cuarto centró la mayor parte de las explicaciones de Xavi Pascual: "Hemos fallado ocho tiros libres en el último período y ganando por cuatro puntos en el último minuto es imposible perder un partido como este, pero a veces pasa. Hemos perdido un partido que considero que teníamos bajo control".

Pascual, al frente del coloso verde

"En Euroliga todos los partidos son finales" A pesar de haber ganado la Liga griega, derrotando en el quinto partido de la final al eterno rival, Olympiacos, en su propio feudo, el exentrenador del FC Barcelona sabe que dirige los designios de un equipo que cada temporada aspira a estar en la Final Four. De ahí el razonamiento que señalaba ante los micrófonos después de una derrota que a buen seguro no encontrará fácil explicación en las entrañas del gigante heleno: "Todos los partidos son finales en Euroliga; si quieres hacer algo tienes que tomártelo así. Claramente ha sido un final de partido que no hemos sabido cerrar por diferentes razones y al final se nos escapó".

Panathinaikos ocupa el undécimo lugar en la fase regular de la Euroliga con un balance negativo de 2-3 tras la disputa de cinco jornadas. Con motivo de la próxima, los de Xavi Pascual revivirán precisamente la última final doméstica pero esta vez en clave europea el viernes diez de noviembre, visitando el Palacio de la Paz y la Amistad para medirse a Olympiacos.