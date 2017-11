Pedro Martínez: "Hemos sido un rodillo, pero debemos mejorar"

Pedro Martínez avanza en su trabajo al frente de un Baskonia en crecimiento. | Foto: Baskonia

El aplastante triunfo de Baskonia ante el Real Madrid (105-75) en la séptima jornada de la Euroliga supuso nada menos que la segunda mayor derrota del conjunto blanco en toda la historia de la máxima competición del baloncesto continental, solamente superada por una en Varese en el año 1970. Palabras mayores. No obstante, el entrenador azulgrana, Pedro Martínez, se mostró analíticamente satisfecho en la sala de prensa del Fernando Buesa Arena.

"Espero que esta victoria nos aporte confianza" El técnico catalán comenzó su comparecencia ante los medios de comunicación realizando una valoración del encuentro: "Ha sido una gran victoria. Estoy muy contento por todos los jugadores porque todos han tenido buenos momentos esta noche. Espero que esta victoria nos aporte confianza de cara al futuro. Empezar tan bien como hemos empezado el partido nos ha dado confianza y agresividad defensiva. Hemos visto la cara buena de la parte anímica del juego porque cuando estás acertado defiendes mejor, lo sabemos aunque no debería ser así. Pero el factor básico para ganar por esta diferencia tan grande es que los jugadores que han ido entrando desde el banquillo han aportado al máximo".

"Debemos ser humildes y seguir trabajando" Pedro Martínez quiso reflexionar más allá del resultado, teniendo en cuenta el poco tiempo del que ha dispuesto aún para trabajar y a sabiendas de que la competición no da respiro. Por eso el técnico catalán prefiere quedarse con aspectos de mayor profundidad: "Hoy hemos sido un rodillo, pero hay que tener los pies en el suelo porque no siempre nos irá todo de cara. El jueves por ejemplo en Lituania será otro duro reto. Prefiero no hacer valoraciones absolutas porque cada partido es una historia. Hace apenas 48 horas pude ver algunas sombras contra el Joventut y en cambio hoy parece que somos un gran equipo. Eso se verá al final de la temporada, no después de cuatro o de diez partidos. Debemos ser humildes y seguir trabajando porque aún tenemos muchas cosas por mejorar y vendrán dificultades. Lo más importante es que todos los jugadores han sumado, no debemos depender de ninguno. Tenemos que seguir siendo competitivos aun cuando algún jugador tenga una actuación discreta. Tenemos un equipo bastante coral que está en el buen camino".

"A medio largo plazo necesitaremos a todos los jugadores" El preparador barcelonés tuvo el detalle de recordar a Patricio Garino, lesionado ante el Joventut, además de mostrar su preocupación por el estado de Diop tras un percance durante el partido: "Nos acordamos de Garino, que mañana (por el miércoles) será operado (fractura de mandíbula). Me sabe mal por él porque es una lesión de cierta importancia que le va a mantener un tiempo fuera. También Diop se ha hecho daño en el dedo y no tiene muy buena pinta. No sabemos si es una luxación o una rotura, le están haciendo pruebas en el hospital. Es normal tener bajas en algunos partidos, pero en el medio largo plazo necesitamos a todos los jugadores".

También hubo tiempo para que Pedro Martínez se pronunciase acerca de la llegada de Curro Segura como entrenador asistente: "Ya trabajó conmigo hace años, tiene mucha experiencia y nos aportará muchas horas de trabajo por su gran dedicación" y para insistir sobre la continuidad de Matt Janning: "El tema Janning lo lleva el club; nosotros estamos muy contentos con él y queremos renovarle. Él es un chico inteligente y seguramente valorará de forma positiva seguir en un club de Euroliga como el nuestro. Es uno más del grupo, entrena bien y aporta en positivo. Lo que esperamos todos es que siga".

Sin tiempo para celebrar, el entrenador baskonista habló sobre el próximo rival europeo: "Pude ver al Zalgiris en el Palau frente al Barça antes de fichar por Baskonia y dieron una exhibición con un baloncesto colectivo donde no dependen de un solo jugador. Jasikevicius está haciendo un gran trabajo. Ahora toca descansar esta noche, viajar mañana (por el miércoles a las 14 horas) y prepararnos mentalmente para volver a competir al máximo el jueves".