Pedro Martínez: "Me ha gustado la reacción, pero no hemos jugado bien". | Foto: Baskonia

A pesar de ocupar el último lugar de la clasificación en Euroliga, el Olimpia Milán derrotó a Baskonia este miércoles en el Mediolanum Forum, una cancha mítica del baloncesto continental que no resulta nada propicia para el conjunto azulgrana, ya que no consigue el triunfo allí desde el año 2012.

"Nos ha faltado energía" Pedro Martínez analizó las claves del encuentro en los micrófonos de Radio Vitoria: "Hemos tenido una mala entrada en el partido, nos ha faltado un punto de energía e incluso de actividad. La segunda parte creo que ha sido en general un poco igual pero con una buena reacción del equipo, con orgullo, no dándose por vencido y estando incluso cerca de ganar, pero no hemos jugado bien".

El técnico catalán ha sumado 12 triunfos en los 16 partidos disputados hasta el momento en su segunda etapa en el banquillo de Zurbano. Uno de los factores que más destacan es su mesura y profundidad a la hora de diseccionar lo ocurrido sobre la cancha tanto en los días buenos como en los malos, centrándose siempre en los aspectos a mejorar: "Todas las cosas tienen explicaciones, al menos parciales. Llevamos mucho tiempo casi al límite físicamente y hoy he visto al equipo con poca chispa física. Cuando vas perdiendo por 25 puntos hay que pensar siempre en la siguiente jugada, no en el siguiente partido. Me ha gustado la reacción del equipo, pero ahora lo que tenemos que hacer es analizar por qué hemos salido con poca chispa, porque eso siempre te penaliza y en Euroliga mucho más", afirmó.

El calendario no da respiro, menos aún en esta semana con doble cita europea. Un FC Barcelona Lassa en problemas visitará este mismo viernes el Fernando Buesa Arena con Sito Alonso al borde del despido tras las últimas derrotas en el Palau Blaugrana. Un asunto que obviamente no preocupa a Pedro Martínez, centrado en la evolución del estado de su plantilla, mermada en este momento por las bajas de Granger, Malmanis, McRae, Diop y Garino: "No sé si tendremos a Granger el viernes ante el Barça. Se trata de centrarte, pasar página rápido y con la gente que tengamos jugar a tope el partido. Perdemos y ganamos todos y con los jugadores que tengamos deberemos luchar el viernes", comentó.