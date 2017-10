MoraBanc Andorra - Unics Kazan: debut europeo

Google Plus

Fotografía: Valencia Basket

Arranca la ventura europea para el Andorra. El equipo del Principado debuta este miércoles en Eurocup. Será el primer partido de la historia en Europa para ellos, después de 22 años disputando la Copa Korac) y que mejor manera de hacerlo que frente a su público. Como rival tendrán a un señor equipo, quizá uno de los favoritos a ganar la competición y que tiene mucho nombre en Euroliga, el Unics Kazan.

El Unics, cuartos en la liga rusa, con una victoria y cero derrotas y con ganas de reivindicarse en Europa y poder ofrecer el título a su afición. Por otro lado, el MoraBanc Andorra llega al partido con malos resultados pero buen juego, décimo-quinto en la clasificación, con cero victoria y tres derrotas intentará darle la primera alegría de la temporada a su afición.

Los dos jugadores más destacados del Andorra esta temporada son Andrew Albicy, con 9 puntos, 4 asistencias i 10.7 de valoración y Moussa Diagné, con 7 puntos, dos rebotes y 10.7 de valoración. Por parte del UNICS Kazan, destacar a Stephane Lasme, con 20 puntos y 7 rebotes y al base Quino Colom, con 16 puntos y 10 asistencias (en los únicos partidos disputados).

Este partido será muy especial para los hermanos Colom, más para Quino, ya que vuelve a la que fue su casa y para darle un plus de emoción, se enfrentará a su hermano Guillem, quienes tendrán la atenta mirada de sus padres. Por otro lado, Stephan Lasme vuelve a una cancha de la Liga Endesa depués de su paso por el Fontes do Sar, donde formaba parte del Obradoiro, mientras que sus compañeros Trent Lockett y Jamar Smith volverán a pisar como rivales la pista andorrana, después que el año pasado jugarán en la cancha del MoraBanc, con el Real Betis Energía Plus y el Unicaja de Málaga respectivamente. El partido se disputará miércoles a las 20h.