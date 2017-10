El MoraBanc Andorra se estrena en la Eurocup

Google Plus

Tras las tres derrotas seguidas en la Eurocup, llegó la primera victoria para el MoraBanc Andorra en Europa. Los andorranos se impusieron al Levallois Metropolitans francés el pasado martes en la 'Bombonera'. Así pues, el MoraBanc deja de ser el colista del grupo 'A' de la Eurocup tras sumar su primera victoria.

El Andorra derrotó fácilmente al Levallois

El Andorra salió a por todas, quería sumar -por fin- su primera victoria en la Eurocup. En los primeros cinco minutos, el equipo de los Pirineos ya demostraba todo su poderío (12-5). El conjunto francés reaccionó, pero el Andorra recuperó su ventaja para poner el 22-16 al término del primer cuarto. En el segundo cuarto, el MoraBanc se puso el mono de trabajo ante un débil Levallois que no encontraba la manera de anotar. Se llegó al descanso con el 41-28 en el luminoso. Tras el paso por vestuarios, más de lo mismo, el Andorra machacaba al conjunto francés, llegándose a poner 20 tantos arriba (54-34). El último cuarto no tuvo apenas emoción, ya que el partido estaba más que sentenciado (79-61). Los protagonistas del equipo tricolor fueron Diagne (12 puntos y 7 rebotes), Walker (12 puntos) y Jaime Fernández (17 puntos de valoración). Así pues, el MoraBanc sumó su primera victoria ante un débil Levallois Metropolitans que no pudo contar con su mejor jugador: Klemen Prepelic.

Sus próximos encuentros

La próxima semana, el MoraBanc Andorra viajará hasta Estambul para enfrentarse al Darussafaka, conjunto que la temporada pasada disputó la Euroliga, quedando octavo y clasificándose así para los playoff. Antes de partir hacia Turquía para medirse al Darussafaka, el Andorra tendrá una prueba de fuego en la Liga Endesa; el próximo domingo a partir de las 12:30 horas se enfrentará al Divina Seguros Joventut en el Olímpic de Badalona. El Andorra tampoco ha acabado de despegar en el campeonato liguero, tan solo ha ganado dos partidos de seis disputados.