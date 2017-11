MoraBanc Andorra pierde frente a Unics Kazan por dos cuartos malos

En los primeros instantes del partido concerniente a la sexta jornada de la Eurocup, MoraBanc Andorra jugó de tú a tú los primeros cuatro minutos de partido, en los que compitió contra los locales con solvencia. Sin embargo, una racha de buenas defensas y ataques fluidos de Unics Kazan dejó a los del Principado por detrás en el marcador y ya no volverían a acercarse hasta el último cuarto. Los de Peñarroya comenzaron a tirar desde el perímetro y no cumplieron atrás, por contra el Unics hizo gala de su poderío físico en la pintura con Stephan Lasme en defensa y Grigory Shukhovtcov en ataque, que no volvió a aportar en el resto del encuentro. Así mismo, Quino Colom, Trent Lockett y Jamar Smith, ex de Unicaja de Málaga, comenzaron a entonarse desde el 6,75 y consiguieron hacerse con una ventaja de ocho puntos para acabar el primer periodo del encuentro. MoraBanc no estaba nada cómodo en la pista y solo John Shurna fue capaz de aportar puntos de manera repetida. (24-16)

La dinámica no cambió en el segundo cuarto y Unics Kazan comenzó a sentirse muy cómodo en ataque, equilibraron la aportación de los exteriores y los interiores y todo el conjunto parecía entonado. Andorra no se rindió y siguió luchando para darle la vuelta al partido y poder aproximarse a su rival en el electrónico. Sin embargo, la actitud no es lo único que hace falta para remontar, ya que si los porcentajes no acompañan, el equipo sigue igual de vendido que antes. Jaka Blazic anotó el primer triple para los de Joan Peñarroya tras 12 intentos y 16 minutos de juego. Mientras los visitantes se peleaban con el aro, Unics desplegaba un juego fluido y encontraba con facilidad los huecos que dejaba MoraBanc, que no se veía capaz de hacer frente al ritmo anotador ruso. (49-31)

Al volver de vestuarios, cambió la suerte andorrana de cara al aro y hombres como John Shurna y Jaime Fernández comenzaron a producir más puntos para su equipo. No obstante, la anotación no solventa ningún problema si en defensa sigues siendo un coladero. Stephan Lasme, Trent Lockett y Jamar Smith endosaron una gran cantidad de puntos a Andorra para aumentar un poco más la diferencia que separaba a ambos conjuntos antes de comenzar el periodo. Además, Quino Colom se dedicó a repartir juego y a involucrar a sus compañeros, uno de los aspectos en los que más destaca, y eso siempre es un problema para el rival. Pese a los intentos de Andorra por recortar distancias, la ofensiva rusa no levantó el pie del acelerador. (75-53)

En el último cuarto se pudo ver la verdadera cara de MoraBanc Andorra que fue capaz de meter el miedo en el cuerpo a los locales con un parcial de 2-18 liderado por Jaime Fernández y por el hermano de la estrella de Unics Kazan, Guillem Colom. Entre ambos, ya fuese anotando o asistiendo a sus compañeros, los de Peñarroya pudieron acercarse a tan solo seis puntos de diferencia del equipo de Dimitrios Piftris, que vio peligrar la victoria. En ese momento, apareció de nuevo Jamar Smith para finiquitar el encuentro. Esta vez el escolta americano no basó su juego en la anotación, sino que aupó al equipo desde la defensa e imponiendo el ritmo de juego que convenía a Unics en ese momento preciso del partido. De nuevo desde la línea de tres puntos, Kazan hizo inútiles los intentos de remontada de MoraBanc Andorra, que despertó muy tarde.

Andorra se coloca en penúltima posición con tan solo una victoria y 5 derrotas, mientras que Unics Kazan se coloca en segundo puesto por detrás de Darussafaka con 5 partidos ganados y solo 1 perdido.