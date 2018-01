Landing Sanè llega a Andorra para cubrir las bajas

Google Plus

Landing Sanè es un refuerzo muy necesitado en Andorra, dadas las bajas del juego interior | Foto: MoraBanc Andorra

Landing Sanè, de 27 años (19 de octubre de 1990, Ermont, Francia) y 211 centímetros de altura, formará parte de MoraBanc Andorra para los próximos dos meses con objeto de que no se noten las bajas de los dos pívots del conjunto de Joan Peñarroya.

El gigante polaco Przemek Karnowski se ha roto, de manera parcial, el ligamento peroneo-astragalino anterior y sufre un esguince del ligamento deltoideo del tobillo derecho, por lo que permanecerá cinco semanas de baja. Por otro lado, Moussa Diagné padece una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y tendrá que estar tres semanas en el dique seco. Además, otro jugador interior que ocupa la posición de ala-pívot, como es Chris Copeland, sigue lesionado.

Sanè llega procedente del Buen Reggio Emilia, equipo con el que ha disputado la Eurocup, así como lo ha hecho MoraBanc Andorra, pero no estaba teniendo demasiados minutos. En la competición europea, ha promediado 5.3 puntos y 3.4 rebotes, mientras que en la Lega ha mantenido sus números, con 5.4 puntos y 3.6 rebotes. Francesc Solana, director deportivo de MoraBanc Andorra, opina lo siguiente sobre el pívot francés: "Se trata de un jugador dinámico, inteligente, con muy buena mano y capacidad de intimidación que nos puede ayudar mucho".

El pívot francés llega con el aval de Andrew Albicy, pues también se ha formado en Paris-Levallois, igual que el base titular de MoraBanc. Landing Sanè tendrá una gran oportunidad de ganarse una ampliación de contrato con el conjunto de Joan Peñarroya, pues prácticamente no va a tener competidor y al conjunto del Principado no le vendría mal un tercer pívot, dada la irregularidad de sus otros dos jugadores interiores. Además, el hecho de conocer a un jugador de la importancia de Albicy en la plantilla de MoraBanc Andorra, le va a dar un plus, pues su integración en el equipo debería ser más sencilla y rápida que en otros casos.