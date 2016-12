Carles Duran: "El equipo está por encima de todo"

Google Plus

"El equipo está por encima de todo" | Foto: A. Arrizabalaga. ACB

En estas fechas, donde la Navidad y el estar en familia son protagonistas, el baloncesto no descansa. Los de Carles Duran este pasado sábado tuvieron un pequeño coctel, en el cual se despidieron entre ellos para disfrutar de unos dias libres.

En ese pequeño 'evento' con la prensa, la plantilla del RETAbet Bilbao Basket entre 'pinxo' y 'pinxo' dejo caer alguna que otra declaración; Tras la pésima imagen que dió en los últimos encuentros, la escuadra se mantuvo al pie del cañón para exprimir al máximo cada día de entrenamiento, para pulir los pequeños detalles que supusieron la derrota en la pasada jornada. El primero en hablar fue el capitán Alex Mumbrú, que destacó el duro trabajo realizado esta semana en los entrenamientos “No estuvimos bien, jugamos muy mal, dimos muy mala imagen, pero esta semana hemos entrenado duro para mejorar cosas y perfeccionar otras y con mucha ilusión, primero de celebrar las navidades con la familia, y luego de ir a Galicia, intentar ganar porque es importante de cara a la Copa. Soy optimista, no lo he dejado de ser, hemos tenido algún momento jodido, tenemos que ser autocríticos, pero soy una persona positiva y creo que el equipo va a seguir adelante”. manifestó el alero catalán.

"Queremos dar otra imagen, tenemos ganas de ganar, jugar mejor y de tener mejores sensaciones" indicó Javi Salgado. Por otra parte, el base de Santutxu, subrayo las palabras de Álex, refiriendose al trabajo realizado esta semana como duro e intenso, trabajo realizado para refrendarse y lograr la victoria en los dos partidos que quedan de este 2016. Ante el irregular minutaje al que se enfrenta este curso comentó, que trabaja duro y con ilusión para tener oportunidades.



Por último el técnico catalán subrayo de nuevo la intensidad de los entrenamiento “Ha sido una semana dura, que es lo que tocaba, y el lunes volvemos porque esto no para”. En estos cuatro dias de trabajo, los Hombres de Negro resetearon y comenzaron de 0. La defensa,aspectos tácticos en ataque para volver a recuperar sensaciones y la fluidez en ataque. "No hay que pensar en los jugadores que están mal, el equipo esta por encima de todo" posterior a estas declaraciones, ya con la mente en Galicia, Carles Duran pidió a este venidero 2017 “trabajo, salud y si hay victorias, mucho mejor”.