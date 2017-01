Carles Duran: "Tenemos un problema en la dirección de juego"

Foto: ACB

La situación de la entidad vasca no mejora y el animo de los jugadoresen partes del encuentro se pudo ver por los suelos. Necesitados de victoria, la ansiedad les pudo, queriendo ganar el encuentro con tiros no bien seleccionados, tiros cuales pasaron factura a la larga en forma de derrota.

El técnico catalan salía a la rueda de prensa 'jodido', subrayaba el mal primer tiempo en defensa que ha conllevado a canastas faciles bajo aro y a recibir más de 40 puntos en los primeros 20 minutos. "Esa facilidad para anotar al Herbalife Gran Canaria le ha dado mucha confianza" declaraba Carles.

"Es el primer mal partido de Tobias" Después de disputar 15 encuentros , por primera vez subrayó la falta de timón en el equipo "No busco nada en los bases que tenemos, solo quiero que hagan jugar al equipo". En el encuentro disputado la tarde del sábado, la dirección de juego paso por cuatro bases, cada cual a su estilo intento llevar al equipo a la senda del buen juego sin efectividad alguna. Destacó la labor del jóven base de la estirpe de los Llorente, que con su energía y temple hizo saber a la escuadra a que debía de jugar en ese instante.

La semana pasada Carles Duran al acabar el choque frente al Real Betis Energia Plus, sintió que había defraudado a la afición bilbaína e hizo un llamamiento para el encuentro de este pasado sábado. Agradeció a la afición que se acercara a dar calor a sus pupilos y quiso aclarar que por perder no siente que haya defraudado a la Marea Negra, ya que "el cáracter y compromiso demostrado fue de diez". Finalizó la rueda diciendo que el derbi de la semana venidera van a ir pensando en la liga y no en la copa ya que no esta en sus manos el pase, "todo esta en manos de del Morabanc Andorra".