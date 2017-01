David Mouriz: "No podemos Fallar"

Google Plus

Fotomontaje: Vavel

El pasado fin de semana por momentos el conjunto dirigido por Domingo Gil estuvo irreconocible, la pasividad a la hora de defender y atacar fue la clave por la cual volvieron a Bilbao sumando una derrota al casillero. Tras el varapalo de la pasada jornada, el reconocido artillero de la entidad vasca David Mouriz, en exclusiva para VAVEL.com nos comenta el devenir del equipo ante un reforzado Ferrol.

"Después de la derrota de Valladolid el equipo esta con ganas de volver a competir, ya que fue un partido malo por nuestra parte. Esto nos obliga a no fallar para poder seguir en la parte alta de la tabla" declaró el talentoso tirador del Bidaideak Bilbao BSR. La derrota ante los vallisoletanos les ha echo volver a su ser, la motivación mostrada en los entrenamientos, se pudo ver un gran cambio en cuanto a la intensidad. Refiriéndose a ello, Mouriz comentó que deberán de salir con mucha intensidad desde el primer instante para sentirse cómodos en pista. Por otra parte, mencionó lo importante que será atosigar al potente refuerzo invernal de la escuadra gallega: "Debemos prestar mucha atención al brasileño Luciano Felipe, cerrar bien el rebote y trabajar desde atrás para poder conseguir jugar con superioridades en el ataque".

"No podemos tener más tropiezos"

El objetivo de ser cabeza de serie en la Copa del Rey se ha convertido en una obsesión para los bilbaínos, aún así el director de juego ferrolano no le quita importancia al partido contra Abeconsa Basketmi: "El partido cuenta para la segunda vuelta pero no podemos fallar, por que el objetivo a final de año es meternos en final four". Con sus metas aún por cumplir, manifestó que el salir con buenas sensaciones de Ferrol será clave para posterior, enfrentarse a Vigo en un choque que decidirá quien será cabeza de serie.

Mouriz disputando la posesión | Fuente: Jomamaramiphotos

Para finalizar sus declaraciones David Mouriz muy seguro de sí mismo expuso que tratará hacer lo de siempre: "Ser intenso en defensa, trabajar durante los minutos que este en cancha y amenazar desde el tiro exterior".