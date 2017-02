Carles Duran: "Nosotros necesitamos muchas más victorias"

Carles desea seguir sumando victorias / Foto: M. Pozo. ACB

El técnico del RETAbet Bilbao Basket ofreció una rueda de prensa a los medios de comunicación 48 horas antes de medirse a domicilio al FC Barcelona Lassa. A pesar de la dificultad del choque, el catalán se mostró convencido de las opciones de sus jugadores.

La enfermería de Miribilla se va vaciando poco a poco y tanto Borja Mendia como Micheal Eric podrían estar disponibles para el choque en función de las sensaciones. Duran no escondió la importancia de poder contar con ellos: "Necesitamos todos los jugadores, estamos en una situación un poco urgente".

A pesar de romper la racha de derrotas el pasado domingo ante Tecnyconta Zaragoza (81-77), los bilbaínos necesitan seguir sumando como quiso recalcar Carles en sala de prensa: "Nosotros necesitamos muchas más victorias. La línea es la misma, hay que mejorar, hay que cambiar". El Barça no llega en el mejor momento, sin embargo, el preparador de la escuadra de Bilbao no dudó a la hora de dejar claro el potencial de su rival el domingo: "El Barcelona no ha perdido ningún partido en liga en casa. Es un equipo de máximo nivel".

Duran desea ver al mejor Tabu en acción / Foto: I. Martín. ACB

El reto no será sencillo, pero la mentalidad de los Hombres de Negro no es otra que la de ir a ganar a uno de los favoritos en Liga Endesa en su casa. Las bajas han perjudicado al Bilbao Basket y a su esquema de juego, pero la aportación de jugadores como Mumbrú o Hervelle en demarcaciones menos habituales ha sido vital para regresar a la senda de la victoria. El último triunfo no ha cambiado la idea de Carles Duran de intentar que su plantilla mejore y llegue a exprimir su máximo potencial. El entrenador no ocultó su deseo de alcanzar ese deseado alto nivel: "Cuando yo llegué dije que quería ver la mejor versión del Bilbao Basket, y ahora no estamos todavía en ese momento".

Ya saben lo que es ganar al Barça

La victoria en la primera vuelta (92-79) puede servir de motivación para los chicos, no obstante, Carles Duran admitió que cada partido es "una circunstancia" y por lo tanto todo puede pasar. Respecto a la posible renovación de Álex Mumbrú, Carles se mostró deseoso de que pueda llegar a buen puerto y el capitán pueda seguir al frente del navío vizcaíno.

Con las derrotas el equipo ha sufrido desconfianza en muchos momentos, y Duran se ha visto obligado a compensarlo con diferentes combinaciones como la de Javi Salgado y Tobias Borg jugando juntos en la cancha. En cuanto al nivel del base titular Jonathan Tabu, Duran destacó su entrega pero espera mejores actuaciones del belga: "Yo creo que Jonathan está haciendo el esfuerzo, pero necesito mucho más".