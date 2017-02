Derrota de Bidaideak Bilbao BSR en la capital

El conjunto vasco este pasado fin de semana, ponía rumbo a la capital hispana para enfrentarse al 'coco' de la competición local, el CD Ilunion. No caminaría solo en el viaje hacía la conquista de el inexpugnable templo madrileño, una vez más la peña bilbaína Northern Kings armada con ilusión y un ruidoso bombo escudaría a la plantilla en su aventura liguera.

"David" tras varias horas en la carretera llegaba a Madrid para enfrentarse a un "Goliat" muy internacional liderado por el artillero sin compasión, Terry Bywater. En el ambiente, el nerviosismo y la tensión se encontraban a flor de piel; Ambos conjuntos comenzaban con sus respectivos calentamientos, la concentración tanto del CD Ilunion como del Bilbao BSR era máxima.

Antes de realizar el saque inicial, integrantes del club madrileño homenajeaban a los jugadores de la entidad vasca que compartieron la histórica gesta de Rio 2016.

El encuentro comenzaba con el CD Ilunion en el letargo, situación de la cual los vizcaínos se aprovechaban; Bidadideak Bilbao BSR incrementaba la intesidad defensiva y anotaba puntos fáciles bajo aro, los de la capital continuaban confusos. Los minutos seguían pasando y los locales no despertaban, por tanto José Manuel Artacho, movía el banquillo en busca de avivar la llama de la escuadra. Decisión técnica acertada, ya que la segunda unidad reactivaba a la escuadra en su totlidad, a tanto llegó que al final del cuarto se situaban cuatro puntos por encima (14 - 10). Apretado comienzo del choque con un Latham muy acertado por parte de los de Madrid.

Pasados los 10 primeros minutos, CD Ilunion metía en pista por primera vez al que muchos consideran el mejor tirador de larga distancia de Europa, Terry Bywater; Con su incorporación al juego, a los de los 'madriles' se les añadía la posibilidad de abrir la zona para poder meter balones al interior. Mientras la defensa dudaba si salir o no a puntear al artillero britanico, el aniquilaba desde el 6'75. La dínamica del partido proseguía igual, los de Domingo Gil a remolque intentando meterse en el choque y los locales tratando de romper el encuentro. A escasos minutos del descanso, apoyados por la ruidosa hinchada vasca los del norte sacaron su carácter, con tesón volvía a aparecer por el retrovisor de un inquieto CD Ilunion. El Bidaideak Bilbao BSR olía sangre e iba a por ello, con varios destellos de calidad de Joshua Turek y Amadou Diallo ajustaban aún más el marcador a finales de los primeros 20 minutos (25 - 20).

Al descanso Joshua Turek en el aspecto anotador el más destacado y por parte de los de Madrid, el australiano Bill Latham.

Tras la vuelta de vestuarios, los castellanos salieron con gran impetud, arrolladora salida que los vizcaínos no supieron parar a tiempo. Una gran brecha en el electrónico distanciaba a ambos conjuntos, brecha cual el Bidadideak Bilbao BSR con muchas ganas pero sin mucha efectividad intentaba cerrar... En ese momento por desgracia para el club de Txurdinaga, la figura de Terry Bywater salía a relucir de nuevo, tres triples consecutivos de la ametralladora británica alejaba aún más al CD Ilunion en el luminoso. El duelo de estos dos colosos del BSR se endurecía y los colegiados no ayudaban a apaciguarlo, que con multiples pólemicas decisiones pitadas en el momento clave del partido caldeaban aún más el ambiente. Casualidades de la vida o no, toda decisión tomada por parte de los comisarios favorecía al club de la capital, detalle que el técnico Domingo Gil no pudo pasarlo por alto y despúes de reiterativas quejas hacía el trío arbitral recibía una falta técnica. El tercer cuarto finalizaba con un parcial de 29 - 14, 15 puntos de diferencía extra que sumaban a los cinco con los que empezó el cuarto el Ilunion (54 - 34).

Comenzaba el acto final, en el inicio los bilbaínos trataban de recortar en el marcador pero sin éxtio alguno de nuevo, el CD Ilunion se encontraba desatado. Posterior al pequeño intento de acercarse en el luminoso (min.35), ambos conjuntos dieron el partido por finalizado y practicamente dejaron pasar el tiempo hasta su respectivo final. El gran duelo finalizaba 77 a 52, resultado injusto que no refleja la gran labor de la escuadra vasca contra el 'coco' de la liga.