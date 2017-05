Carles Duran: "Tenerife tiene jugadores de mucha calidad"

Duran sabe de la dificultad que entraña el calendario / Foto: F. Ruso. ACB

Tras la victoria en casa ante MoraBanc Andorra (81-67) la escuadra de Carles Duran afronta con optimismo el encuentro del domingo en Canarias ante Iberostar Tenerife. Esta semana el belga Axel Hervelle habló para los medios y se mostró feliz por estar en la pelea por entrar en Playoff.

La estrella del RETAbet Bilbao Basket destacó la importancia del último triunfo del equipo ante un rival directo en casa, algo que hizo disfrutar a los jugadores con la afición. El ala-pívot mencionó que la plantilla tiene que estar unida ya que la fragilidad mental les hace depender mucho uno de otro.

Los entrenamientos han sido decisivos en la sintonía del equipo como quiso admitir el baloncestista: "Muchas veces no somos tan rigurosos al momento de trabajar, el entrenador ha sido muy determinante". Hervelle admitió que las derrotas que les dejaron fuera de EuroCup y de la Copa hicieron daño en el vestuario por la forma en la que sucedieron. A pesar de tener un calendario difícil por delante en liga, el hecho de tener opciones de luchar por entrar en las eliminatorias por el título ACB es un factor motivador en los Hombres de Negro.

En cuanto al Iberostar Tenerife, próximo rival de la escuadra vizcaína, Hervelle dijo que no pensaba que pudieran aguantar el alto nivel tanto tiempo, y admitió que tendrán que sufrir en Canarias. El veterano jugador destacó "el carácter" como el ingrediente decisivo que puede dictaminar si el Bilbao Basket se mete entre los ocho mejores o no.

Hervelle sigue siendo clave en el esquema bilbaíno / Foto: A. Arrizabalaga. ACB

Nada es imposible

En la previa del duelo liguero, el entrenador Carles Duran hizo un repaso a la enfermería bilbaína donde siguen lesionados Borg y Bamforth, y donde Buva, Eric, Mumbrú y Lapornik se encuentran entre algodones.

Txus Vidorreta y sus chicos serán el primero de los tres escollos a los que tendrá que hacer frente el Bilbao Basket, pero el técnico catalán señaló que su cabeza únicamente se centra en su siguiente duelo, y no en los venideros. Los tinerfeños se encuentran sextos en liga y en la cresta de la ola tras llevarse el torneo internacional Basketball Champions League. El rendimiento de los canarios no ha pillado por sorpresa a Duran que no dudó en alagar a su rival: "Tenerife tiene jugadores de mucha calidad. Txus ha mantenido el bloque del año pasado. A mí no me ha sorprendido tanto".

Los últimos cuartos de los Hombres de Negro no están siendo positivos, todo lo contrario que los de Iberostar Tenerife. Duran dijo que ante Andorra se pudo apreciar un cambio diferencial en este aspecto, nada que ver con la actuación realizada por el equipo en Badalona ante Joventut, donde los vascos mordieron el polvo (82-55). No cabe duda que el medirse a Tenerife (fuera), Baskonia (en casa) y Herbalife Gran Canaria (fuera) no es el mejor calendario posible, no obstante, Duran ve necesario ganar a alguno de los rivales si el equipo quiere estar entre los ocho mejores.

Por último el preparador catalán del Bilbao Basket se mostró molesto y calificó de "lamentable" la decisión de la ACB de adelantar el último partido de temporada regular a las 13:00 horas del 14 de mayo debido a la coincidencia con el encuentro de fútbol que disputarán la Unión Deportiva Las Palmas y el FC Barcelona en la misma ciudad. Duran señaló que en caso de problema lo mejor hubiera sido unificar la jornada y que jugaran todos la mañana del domingo. Con este cambio de horario, los bilbaínos jugarán por la mañana, y el resto de partidos se disputarán a las 18:00 horas.