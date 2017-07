Los 'Hombres de Negro' siguen moviendo ficha

Google Plus

El Bilbao Basket sigue tomando forma / Foto: A. Arrizabalaga. ACB

El verano avanza y el RETAbet Bilbao Basket no para con los movimientos. Hace unos días se confirmó que el escolta esloveno Lapornik y el pívot nigeriano Eric no seguirían vistiendo la camiseta del Bilbao Basket. El club no ejecutó la opción del segundo año de contrato de Miha, mientras que el baloncestista africano por su parte se acometió a la cláusula de salida recogida en su contrato.

Las oficinas del combinado vasco traen buenas noticias gracias a las renovaciones de Álex Mumbrú, Borja Mendia y Javi Salgado. El alero catalán renueva por una temporada más para sumar su novena campaña en Bilbao. Mumbrú es una leyenda viva de los Hombres de Negro y lidera la clasificación histórica del club en varias categorías: puntos, rebotes, valoración, triples y robos.

Además, con 7008 puntos a lo largo de su carrera, Álex se encuentra únicamente a 21 puntos de los 7029 de Epi para meterse en el Top10 histórico de Liga Endesa. El baloncestista barcelonés se mostró feliz tras la confirmación de la noticia en declaraciones recogidas por el club. Uno de los nuevos fichajes de este año, Pere Tomàs no dudó en alabar la figura del capitán del RETAbet Bilbao Basket en una entrevista concedida al club vasco. El alero se mostró feliz de poder compartir vestuario con Mumbrú.

Borja Mendia es otro de los que seguirá un año más defendiendo los colores y las ilusiones de Miribilla. El ala pívot de 22 años volverá a formar parte del primer equipo, tras su debut en la campaña 2014/2015 y su primer año en la primera plantilla la pasada temporada. Mendia dijo que es "especial" poder jugar en el Bilbao Basket por todo lo que significa el equipo y la ciudad para él. En la entrevista realizada por el club, Borja admitió que el tener nuevos compañeros supone una incógnita, sin embargo, destacó que lo importante en un equipo de baloncesto es "la suma de todos". Por último, el jugador bilbaíno quiso dar las gracias a todos los aficionados por el apoyo.

Salgado seguirá como 'Hombre de Negro' otro año más / Foto: A. Arrizabalaga. ACB

El también bilbaíno Javi Salgado seguirá un año más a las órdenes de Carles Duran y cumplirá 400 partidos oficiales vistiendo la elástica del Bilbao Basket. El base ha promediado 8,6 puntos y 3,7 asistencias a lo largo de su carrera después de haber jugado numerosos encuentros en diversas competiciones: Liga Endesa (232 partidos), Copa del Rey (tres partidos), Supercopa (dos encuentros), EuroCup (37 choques), LEB (84 duelos) y LEB 2 (39 partidos). Salgado se mostró contento y con ganas de cara a la nueva campaña, en declaraciones recogidas por el canal de YouTube del Bilbao Basket .

Unión e ilusión

Cabe destacar por un lado que el RETAbet Bilbao Basket ha mostrado públicamente su apoyo al club vinculado Zornotza ST para que pueda mantenerse en la categoría LEB Plata en la que acabó en tercer lugar la pasada temporada. Por otro lado, el verano está siendo intenso en Bilbao también para los más jóvenes después de las cuatro semanas del campus del Bilbao Basket.

Cargando pilas

Faltan varias semanas hasta el inicio de la temporada 2017/2018 en Liga Endesa el próximo 30 de septiembre, pero el nuevo Hombre de Negro Lucio Redivo ya calienta motores en Argentina. En el All-Star de su país logró triunfar el pasado domingo en el concurso de triples formando pareja con el ex-campeón del certamen Eduardo Dominé. El dúo obtuvo 24 puntos en la fase final. Además, el escolta Redivo jugó también el partido de las estrellas junto con los mejores jugadores de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y algunas estrellas de Argentina como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola, Patricio Garino y Marcos Delía. Fue precisamente el jugador de Liga Endesa Campazzo quién logró llevarse la gloria de ser elegido MVP del encuentro.

Pretemporada de altos vuelos

Este viernes 28 de julio se ha confirmado que el RETAbet Bilbao Basket participará en el Circuito de Pretemporada Movistar by Liga Endesa en Logroño del 8 al 10 de septiembre. El evento se celebrará en el Palacio de los Deportes de La Rioja y los vizcaínos se las verán el viernes 8 con Iberostar Tenerife y el sábado 9 con el Tecnyconta Zaragoza. En el mencionado certamen también participarán Baskonia, Monbus Obradoiro y Movistar Estudiantes.