Nueva oportunidad perdida para Tecnyconta Zaragoza

Comenzaba el encuentro con los visitantes más entonados que su rival, que quizá iba a acusar hoy en algunos momentos el viaje hasta Lituania para disputar su primer encuentro de Eurocup ante Lietuvos Ritas. Con una defensa más contundente que en encuentros anteriores, conseguía acumular sus primeras ventajas saliendo en velocidad a la contra (algo que desde pretemporada está intentando implementar el técnico vasco). En la primera fase del primer cuarto llegaron a colocarse 2-11. Sin embargo, esa intensidad comenzaba a generar problemas de faltas en la pintura, algo preocupante teniendo en cuenta la ausencia hoy de Nico De Jong.

Bellas llevaba el peso de la dirección y de la anotación, terminando el cuarto con un triple para irse hasta los 11 puntos. Un triple de Mumbrú colocaba el 18-25 en Miribilla al final del primer parcial.

En el 2º comenzaban de nuevo los de Cuspinera buscando el contragolpe, y las rotaciones obligadas por faltas parecía que daban buen resultado (Mazalin aportaba tras apenas aparecer en los partidos previos). Sin embargo, Bilbao reaccionaba con Kempton dominando la zona para colocar el 25-27 y el tiempo muerto de los rojillos. Tras unos minutos de igualdad, Tabu con canasta y adicional colocaba por primera vez a los locales por delante (31-29). Todorovic anotaba para mantener a su equipo por delante antes del descanso, al que se llegaba con 38-35.

Dominio de los locales en la reanudación

Gladness y Tabu estiraban la ventaja en el inicio del tercer periodo para Bilbao hasta los 8 puntos (47-39), pero Varnado comenzaba a demostrar sus condiciones en ataque cerca del aro y en defensa protegiendo su canasta con un tapón estratosférico sobre el argentivo Redivo. Junto al incombustible Blums comenzaba a dar la vuelta al luminoso, hasta colocar de nuevo a los suyos por delante 49-50. De ahí al final del parcial, intercambio de canastas con triple final de Redivo que colocaba de nuevo por delante a Bilbao 54-53.

Como en el encuentro ante Herbalife, Blums se erigía en puntal de los suyos junto a Gary Neal (hasta 11 puntos anotó el escolta letón en el último periodo). Mumbrú intentaba coger las riendas en la anotación de Bilbao, pero con sendos triples de Sergi García y Blums, Tecnyconta se colocaba 10 arriba a falta de 5 minutos por disputar (62-72).

A partir de ahí, Bilbao reaccionó con Hervelle y el liderazgo de Tabu. Los colegiados pitaban técnica a Neal por supuesto flopping, lo que suponía un nuevo lastre para la moral de los rojillos, que veían como sus ataques eran incapaces de sumar y sus defensas no impedían la anotación de los dos internacionales belgas. El parcial de 15-0 es elocuente, y quizá la veteranía de los Mumbrú, Hervelle y Tabú fueron la clave en los minutos determinantes del choque.

Comentaba Cuspinera en rueda de prensa al final del encuentro: "El problema es que perdemos siempre de la misma forma: no sabemos controlar los nervios en los momentos importantes". Y volvía a lanzar un mensaje a algunos de sus jugadores: "Yo soy muy exigente y no me sirve con competir; tenemos que dar un paso adelante más y ganar, para lo que necesito más jugadores que aporten en la rotación"