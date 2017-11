RETAbet Bilbao Basket se desvincula de Tim Kempton

Google Plus

Tim Kempton se despide de RETAbet Bilbao Basket (Foto: ACB Photo)

Tim Kempton ha dejado de ser un hombre de negro, pese a ser una de las grandes apuestas del club vasco para la campaña 2017-2018. El joven pívot (Scottsdale, Arizona, 28 de abril de 1995) de 2,08 metros de altura no ha sido capaz de demostrar su potencial y su talento, ya que no ha entrado en, prácticamente ningún momento de la temporada, en los planes de su, ahora, ex entrenador Carles Duran. Kempton ha promediado unos paupérrimos 2.1 puntos y 1.7 rebotes en 6 minutos de media en los siete partidos que ha disputado con RETAbet Bilbao Basket.

Es curioso que Tim Kempton no haya contado más para Duran que el, aún más joven, Vasilje Vucetic, que ha adelantado por la derecha al americano. Por motivos como este, además de la falta notable de minutos, el club ha informado que ha sido el propio jugador el que ha pedido salir del equipo para encontrar mejores oportunidades fuera de Vizcaya. Vucetic llegó a RETAbet Bilbao Basket el verano de 2016 y la temporada pasada jugó cedido en Ametx Zornotza. Esta campaña está en el equipo vinculado a Bilbao Basket, Club Basket Bilbao Berri, pero está en dinámica de primer equipo desde pretemporada.

La andadura profesional de Kempton no ha comenzado de la mejor manera, pues es su primera experiencia en el baloncesto profesional, así como fuera de su país. El pívot fichó tras acabar su carrera universitaria en Lehigh, universidad que se encuentra en el estado de Pensilvania.

Con esta salida, Bilbao Basket tiene la oportunidad de contratar a un pívot americano, u otro jugador que ocupe cualquier otra posición, ya que el hijo de Tim Kempton, mítico trotamundos del baloncesto europeo y americano, ocupaba plaza de extracomunitario. El equipo vasco podría lanzarse a por un jugador que les de un salto de calidad que les vendría genial para afrontar la liga Endesa y la Eurocup.