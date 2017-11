C. Duran: "Nos hemos hundido"

Google Plus

Carles Durán y Alex Mumbrú en el encuentro de anoche / Foto: Bilbao Basket

Iniciaba Carles Durán la rueda de prensa tras la derrota contra Lietuvos Rytas por 79-96 con una pequeña introducción en inglés, obligatoria en competición europea. “Quiero felicitar al Lietuvos. Creo que las claves vienen en los últimos minutos del segundo cuarto y del tercer cuarto. Creo que el equipo jugó bien en los primeros minutos, pero ante el primer problema que surgió nos fuimos de partido”, era la valoración general del técnico antes de la ronda de preguntas.

Causas de la derrota

“Veo muchas cosas pero sobre todo, han jugado mejor que nosotros”, declaraba. El técnico hacía hincapié en que hay muchas cosas que han decantado el partido, entre ellas el acierto de tres del Lietuvos en algunos momentos, los 31 puntos que les permitieron en el tercer cuarto, el rebote y el carácter del equipo visitante.

Peso de las derrotas

"Cada derrota que hemos tenido en Eurocup nos ha ido pesando"

Pese a la buena imagen ofrecida ante Valencia Basket en Liga ACB, no quiere comparar ambas competiciones y no considera que sea un paso atrás. “No quiero comparar competiciones, no tiene nada que ver. Cada derrota que hemos tenido en Eurocup nos ha ido pesando y este es el gran ejemplo”, a lo que añadía que deben volver a recuperar la confianza pérdida en estos partidos en Eurocup.

Jugar en casa

“Llevamos cuatro partidos seguidos en casa y no nos ha ido bien, pero siempre preferimos jugar aquí, que no el domingo en Murcia”. El técnico claramente dolido decía que “no nos gusta perder y menos delante de nuestra gente. Somos los primeros que estamos dolidos, pero mañana vamos a venir a volver a trabajar y seguir intentándolo.”

Mejora global

"Somos inmaduros en muchos aspectos"

Pese a hacer hincapié en que han regalado balones más que perderlos y a los 31 del tercer cuarto, cree que hay mirar globalmente y no en detalles del partido de anoche. ”Nos hemos diluido por distintas razones” mostrándose crítico, “La falta de confianza hace que uno o dos errores desemboquen en muchos seguidos. Somos inmaduros en muchos aspectos”.

Caras nuevas

La rueda de prensa se cerraba con la cuestión de que si es necesaria la llegada de algún jugador, que permita ayudar y mejorar, ante lo que el técnico se mostraba tajante y confía en que sea el grupo actual el que saque la situación adelante, “la solución no vendrá de fuera. La solución la tenemos los que estamos en el vestuario”