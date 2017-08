Tecnyconta Zaragoza cierra la cesión de Álex Suárez

Álex Suárez jugará esta temporada en el Basket Zaragoza. Vía: Basket Zaragoza

El equipo maño continúa perfilando el equipo con la pretemporada ya iniciada. El balear, una vez presentado, se ha puesto ya a las órdenes de “Jota” Cuspinera.

En sus primeras palabras comentaba “Hablé con Jota antes de recalar aquí, me convenció del proyecto que había y no tuve ningún tipo de duda […] He visto partidos de Fuenlabrada, su estilo de jugo con cuatro abiertos, el estilo que se me da bien, así que fue un extra para venir a Zaragoza".

Respecto a su experiencia con la primera plantilla blanca la pasada temporada, destacaba “He entrenado con los que creo que son los mejores jugadores de Europa y he aprendido mucho dentro y fuera de la pista. He mejorado en el rebote […] también puedo aportar tiro exterior, juego rápido y quiero mejorar mi juego al poste”.

Formado desde 2009 en el Centro de Tecnificación de las Islas Baleares, se incorporó en edad junior a las categorías inferiores del Joventut de Badalona. En LEB Plata jugó dos años en el vinculado C.B. El Prat. En el segundo de ellos jugaría hasta 12 encuentros en Liga Endesa con el equipo verdinegro.

Tras dos temporadas en la primera plantilla de Badalona, ficharía en verano por el Real Madrid. Pese a ello, la temporada 2015-2016 jugaría cedido en Dominion Bilbao disputando ACB, Copa del Rey y Eurocup. La pasada temporada –ya con el primer equipo blanco-, disputó 12 partidos de Liga y consiguió el título de Copa del Rey. En el equipo de Laso dispuso de escasas oportunidades, no disputando ningún partido de Euroliga.

Álex Suárez ha conseguido cuatro medallas con las categorías inferiores de la selección española, donde ha sido un habitual y ha logrado los títulos europeos U16 (2009) y U18 (2011).

Salva Guardia destacaba esta tarde su “compromiso y predisposición para venir a Zaragoza. Es un buen complemento para Dragovic en la posición de ala-pívot”. “Además no descartamos que pueda ayudar en la posición de alero, porque también ha jugado ahí este año con el Real Madrid”.