Tecnyconta sigue creciendo

Volvían a la capital del Ebro Henk Norel y Jordan Swing, y especialmente el que fuese capitán de la nave rojilla era recibido con una intensa ovación que además reconocía el gran inicio de temporada que el holandés está protagonizando.

Entrando en materia, el primer cuarto tenía dos fases claramente diferenciadas. Comenzaba más entonado el cuadro local, con un Varnado que se imponía desde el salto inicial y en la pintura superaba a Norel. Neal y Dragovic anotaban con facilidad. Por contra, los de Porfirio Fisac sufrían para encontrar en ataque buenas opciones de tiro, y con apenas tres minutos y medio de juego se veía obligado a solicitar su primer tiempo muerto.

A partir de aquí, las tornas cambiaban de forma sensible. Los de Jota Cuspinera comenzaban a ralentizarse en el movimiento de balón debido a la mayor intensidad defensiva de los guipuzcoanos, y tenían serios problemas para contenerles en ataque. Norel se afianzaba en la zona con palmeos en el rebote ofensivo y tiros cerca del aro para anotar hasta 6 puntos casi consecutivos. Con 13-11 en el marcador era el técnico local quien se veía obligado a para el partido para dar instrucciones a 3:47 del final. Varnado en un rebote ofensivo provocaba la quinta falta de Delteco GBC, algo a lo que sin embargo no supo sacar provecho. Recaía demasiado peso en ataque sobre Gary Neal, mientras que los visitantes se ponían por delante en el marcador gracias a un 2+1 de Xabi Oroz (15-16).

Haciendo la goma

Con 18-16 comenzaba el segundo cuarto, y lo hacía como había acabado el primero: problemas en la circulación de balón para los locales. Sin embargo, Alex Suárez desatascaba a los suyos con 5 puntos consecutivos. Los guipuzcoanos se mantenían en el partido gracias a las segundas opciones, conquistando con cierta facilidad rechaces en ataque. Pese a ello las diferencias comenzaban a acercarse a la decena de puntos, y Fisac recurría a un tiempo muerto a 3:41 del descanso para enfriar el partido. Miquel Salvó era el más entonado en su equipo, y encontraba espacios cerca del aro para anotar. En los locales aparecía desde el banquillo un Michalak que hoy estaba fino en el tiro (actitud siempre aporta) y se iba hasta los 8 puntos en el periodo,pero Van Lacke conseguía a base de penetraciones poner el 32-28.

Tras una fase de intercambio de canastas, llegaba el momento Varnado. Fakuade debajo del aro trataba de levantar el balón y por dos veces consecutivas el americano se elevaba para poner dos tapones que levantaban a los aficionados de sus asientos. A partir de ahí era Sergi García el que revolucionaba el partido con velocidad en ataque y asfixiando en defensa a los playmakers rivales forzando pérdidas de balón. Pese a ello, los rebotes ofensivos y las faltas locales metían en bonus a los locales y a GBC en el partido. Swing con 4 tiros libres consecutivos ponía el 43-37 en el marcador y dejaba las espadas en alto para la continuación.

A la carrera

El tercer cuarto comenzaba con Tecnyconta tratando de romper el partido, con triples de Bellas, Barreiro y Dragovic en apenas 2 minutos, mientras en penetraciones Dani Pérez y Cherry sujetaban el marcador poniendo el 52-45. Tras el tiempo muerto visitante, de nuevo toma y daca por parte de ambos equipos con los ataques superando a unas defensas apenas discretas. En el ecuador del periodo llegaba el que iba a ser el estirón definitivo. Dragovic primero penetrando para machacar el aro y Neal después en un yo me lo guiso, yo me lo como ponían el 58-47 en el electrónico a 3:50 del final. El tiempo muerto no iba a ser esta vez suficiente… los rebotes en ataque de GBC no conseguían materializarse en forma de puntos. Faltaba finura en las manos de Clark y Agbelese, mientras en la otra canasta Neal asistía para canastas fáciles de los locales. Con 64-50 y un nuevo tiempo muerto de Fisac, Norel volvía a pista. Pero eran Suarez y Bellas con dos triples los que ponían un 70-52 que iba a dejar visto para sentencia el choque.

Ya en el último parcial, Cuspinera ponía a 3 pequeños en pista (Blums, Sergi García y Bellas), que elevaban de nuevo el ritmo de juego para agrandar las distancias. Los triples de Suárez, Blums y Sergi García minaban la moral visitante, y ponían el 90-64 a 3:36 del final. Fisac de nuevo paraba el partido tratando de frenar la sangría y pensando en el basket average… De ahí al final, sólo Swing se mostraba inspirado para cerrar el partido como máximo anotador con 17 puntos.