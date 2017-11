Cuspinera: "Estos son los partidos de nuestra liga"

Google Plus

JR Cuspinera dando instrucciones en la banda/ Foto: Basket Zaragoza

José Ramón Cuspinera reconocía en primer lugar el esfuerzo de sus jugadores:" Tengo que dar la enhorabuena a mis jugadores creo que han hecho un excelente trabajo hoy Sabíamos que Guipúzcoa era un equipo que había competido todos los partidos". Sobre el juego de su equipo remarcaba que "hemos estado acertados en el triple, ha sido una tónica general a lo largo de todo el partido". En la defensa de los referentes visitantes, apuntaba "creo que hemos hecho un buen trabajo sobre Henk, en el sentido de que la mayoría de sus puntos no han venido desde el poste bajo".

SI bien el partido estaba decidido al principio del último cuarto, confirmaba "les he pedido que mantuviésemos la tensión, creo que lo hemos conseguido: estos son los partidos de nuestra liga". Pese a mantener una dinámica positiva de tres partidos consecutivos ganando, no se hace ilusiones "yo sigo con los pies en el suelo [...] porque es verdad que las sensaciones comienzan a ser mucho mejores que las que tuvimos al principio. sobre todo comparado con la pretemporada".Y hay algo que tiene muy claro "mi objetivo es alcanzar cuanto antes las doce victorias y los encuentros en casa son importantísimos porque si no tienes que recuperarlos fuera [...] Es difícil y, por supuesto, vamos a competir, pero los pies en el suelo; tenemos que creer, pero sin exceso de confianza".

Porfirio Fisac se mostraba contrariado en la rueda de prensa post-partido: "Nosotros hemos estado ahí muy cobardes [...] nos ha faltado un poco de empuje para poder estar todo el día en el partido". Continuaba en esta linea :"cobardes a la hora de renunciar a tiros, cobardes a la hora de correr, cobardes a la hora de ser nosotros mismos". Reconocía además que "Zaragoza ha sido muy superior a nosotros, sobre todo a partir del descanso"