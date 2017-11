Cuspinera: "Creo que Fuenlabrada ha sido justo merecedor de la victoria"

Jota Cuspinera anima a los suyos desde la banda/ Foto: Basket Zaragoza

Cúmulo de sensaciones en la vuelta de José Ramón Cuspinera a Fuenlabrada, donde ayer fue uno de los portagonistas del encuentro:Y así expresaba el recibimiento que le habían dedicado "una alegría inmensa. He estado a punto de emocionarme. Yo sigo sientiendo que de alguna manera esta sigue siendo mi casa y hasta he tenido que concentrarme para ir al vesturario visitante". Y sobre la que fue su afición, afirmaba:"he vivido momentos absolutamente maravillosos con esta afición, y les estoy tremendamente agradecido por estos aplausos".

Las claves

Centrándose en el partido, reconocía que Fuenlabrada había jugado "más tranquilo los minutos finales", y que había sido " un partido muy igualado tanto en el inicio como en el final". Finalmente fueron clave los jugadores que ya sabía que podían marcar las diferencias: "Sabíamos que tenían tres jugadores que marcaban la diferencia: Popovic, Cruz y Eyenga, que son quienes han dinamitado el partido". Y señalaba algunas claves del encuentro: "El rebote de ataque les ha dado muchas segundas oportunidades y les ha permitido competir con tranquilidad", algo que los visitantes ya habían sufrido en anteriores derrotas. Y parecía que en el tercer cuarto el encuentro iba a quedar visto para sentencia: "En el tercero han salido más intensos atrás, han empezado a correr y Cruz ha tenido unos minutos brillantes dándoles quince puntos de ventaja". SIn embargo, reconocía que el equipo se supo recomponer para en el último cuarto "mantener la calma y volver como en otros partidos", siendo claves "Sergi, Tomás y Gary Neal".

Convocatoria Selección

La llamada de Sergio Scariolo a Sergi García y Álex Suárez para la próxima ventana FIBA de esta semana entrante quedaba empañada por la lesión de Álex Suárez: "Estoy muy contento por su convocatoria, pero vamos a ver cómo está Álex porque se ha hecho un esguince y ya no he podido contar con él. Así que vamos a esperar a las pruebas médicas".