Vidorreta: "Ante Manresa tenemos que seguir siendo sólidos en defensa"

Txus Vidorreta durante un encuentro de esta temporada | Fotografía: ACB.

El técnico del Iberostar Tenerife, Txus Vidorreta, realizó unas declaraciones en la previa del próximo encuentro de su equipo en Liga Endesa. Los laguneros visitan al colista de la categoría, el ICL Manresa, en un partido de muchas necesidades para los catalanes.

Comenzó hablando del estado en el que llegan los suyos: "A nivel físico tenemos a Taqwa Piñero enfermo. Ayer entrenó pero hoy se ha levantado ya con fiebre y gripe. Vamos a ver si en estas 24 horas mejora y puede viajar y está en condiciones para ayudar al equipo el domingo por la tarde, esperemos que sí. Por lo demás, el equipo está bien. Hemos entrenado los dos días con ritmo, con intensidad y con ganas de continuar este 2017 como ha empezado".

"Contra el Estudiantes dieron buena muestra del equipo que son"

Continuó analizando al rival: "Es un equipo muy renovado porque tiene tres jugadores nuevos, Xavi Rey ha llegado esta misma semana y todos lo conocemos. Además, Zaytsev y Machado en las últimas tres semanas se han incorporado al equipo. Creo que contra Estudiantes dieron buena muestra del equipo que son. Un equipo con mucha intensidad defensiva, agresividad, uso de manos, contactos, provocando muchas pérdidas al equipo rival y con un nivel de acierto importante especialmente en el segundo y en el tercer cuarto. Creo que merecieron ganar el partido como lo hicieron y seguramente ese partido les ha servido para empezar a coger un poco de confianza en casa, donde no habían ganado ni un partido hasta hace dos semanas. Creo que el partido contra Valencia compitieron bien en la primera parte pero en el tercer cuarto no estuvieron acertados de cara al aro y eso contra el Valencia sabemos bien que lo puedes pagar claramente. Me quedo con el Manresa que vimos contra Estudiantes y sabiendo que es un equipo muy complicado para nosotros porque el año pasado, que nosotros obtuvimos muchas victorias, no fuimos capaces de ganarles".

Finalizó hablando de las posibles claves del partido para los suyos: "Nosotros tenemos que seguir siendo sólidos en defensa. Manresa es un equipo que en casa normalmente anota con facilidad de tres puntos. Tenemos que estar muy atentos a la línea de tres, controlar el rebote defensivo y en ataque mantener la línea de acierto que tuvimos en el último cuarto es Estrasburgo".