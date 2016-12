Anuario VAVEL UCAM Murcia 2016: Un año para la historia

Google Plus

UCAM Murcia 2016: Un año para la Historia | Montaje: Álvaro García (VAVEL)

De repente un día cualquier volvió a amanecer, las calles comenzaron a tomar el color de cada mañana. La gente, ajena a cualquier cosa que se escapara de su vida, se disponía a vivir un nuevo día de junio en la siempre calurosa Murcia. Cerca del centro y más cerca de la huerta, entre unas paredes que han vivido grandes gestas en el fútbol sala, un equipo de baloncesto que está protegido por un arcángel logró una gesta hasta entonces impensada en las tierras murcianas.

El camino no fue fácil, no fue bonito, pero fue el camino elegido. Un camino que se comenzó a gestar con Ocampo. Un camino sólo reservado para los mejores. Lograr lo inlograble y soñar lo insoñable. Decía Antonio Machado que "no hay camino, se hace camino al andar", pues el UCAM Murcia andó con fe y, con lágrimas en los ojos, lo logró.

Y Murcia tocó el cielo

El 2016 de los murcianos arrancó co una derrota por 94 - 84 ante el FIATC Joventut. Pero la moneda mostró su otra cara en los dos siguientes partidos acabaron con dos victorias consecutivas en Murcia, ante el Montakit Fuenlabrada (99 - 75) y Movistar Estudiantes (83 - 70), pero en la siguiente jornada se perdió en Tenerife y las opciones de meterse en Copa desaparecieron totalmente. El agrio sabor de estar tan cerca del torneo copero se solventó con una ajustada victoria ante el Laboral Kutxa Baskonia por 68 - 66. Una semana después, contra el Dominion Bilbao Basket, tocó bajar al infierno (90 - 79). Tras esta derrota los de Katsikaris consiguieron enlacar un trío de victorias: ante el CAI Zaragoza (110 - 102), con un gran partido de Scott Wood, ante el Unicaja de Málaga, por 79 - 90 y ante el RETAbet.es GBC, por 78 - 64. Pero esta montaña rusa no paraba y si antes estaban en la parte alta, tocaba coger la cuesta para abajo con derrotas ante el Herbalife Gran Canaria (87 - 75) y ante el FC Barcelona Lassa (77 - 71). Se ganó de 4 ante el CB Sevilla y se perdió por 99 - 104 ante el Real Madrid en la prórroga, forzada por Cabezas.

Campazzo entra a canasta en el tercer partido de los Playoffs | Foto: UCAM Murcia

A esta derrota le siguió una victoria balsámica ante el MoraBanc Andorra, pero en las siguientes dos jornada no consiguieron vencer al ICL Manresa, en Murcia, y al Rio Natura Monbús Obradoiro en tierras gallegas. Esta fue la última derrota, en la liga regular, esa temporada. Los de Katsikaris no volvieron a perder, la primera víctima fue el Valencia Basket. A este le siguió el Iberostar Tenerife, que mordió el polvo en la cancha murciana. El duelo entre colegiales y universitarios, que se disputó entre semana, cayó del lado de la UCAM y ese fin de semana una canasta in extremis de Cabezas le dio la victoria a los murcianos ante el FIATC Joventut. En la última jornada de la liga regular, tanto el Montakit Fuenlabrada como el UCAM Murcia se jugaban entrar en los Playoffs, la victoria visitante (61 - 73) aseguró una plaza a los de Murcia, pero una vez terminado el partido se dio la noticia de que los de Fuenlabrada también estaban entre los ocho mejores.

Los murcianos tutearon al Madrid en los Playoffs

Constancia, trabajo, esfuerzo y fe. Esas fueron las claves de los éxitos murcianos la pasada temporada. No le llegó para entrar en la Copa del Rey, de la que se quedó a las puertas, pero el UCAM no bajó el ritmo durante la última mitad de la temporada, y el equipo de Katsikaris consiguió hacer historia metiéndose por primera vez en su historia, en un play-off por el título de Liga.

Le tocó el más “coco” de todos, el Real Madrid, y aunque el sueño se había cumplido, resultaría de ilusos pensar que el UCAM Murcia se dejaría llevar en la eliminatoria y se la tomaría como un mero premio a la temporada.

El primer partido acabó con un igualado 107-103 para los madrileños. Un partido plagado de ritmo, de emoción y de un nivel altísimo de juego por ambos equipos.

Campazzo y Cabezas celebran la victoria en el segundo partido del Playoff | Foto: UCAM Murcia

Un partido en el que el UCAM dominó en la primera parte, pero que no terminó de matar a un Real Madrid desbordado por el ritmo de Campazzo, Faverani y Antelo. A través de Carroll y Ayón, el Real Madrid llegaba vivo al descanso, tras haber llegado a ir perdiendo por 14 puntos. La segunda mitad fue otra historia, los blancos salieron con el cuchillo afilado y llegaron al último cuarto 9 arriba, con Llull como epicentro del juego merengue. El cansancio de los hombres importantes murcianos hizo mella en los últimos diez minutos y el Real Madrid se llevó el primer triunfo de la serie.

Los murcianos pusieron contra las cuerdas al Real Madrid

La serie llegaba a tierras murcianas, donde el UCAM se había mostrado casi intratable durante todo el curso. El partido se puso de cara tras la descalificante mostrada a Gustavo Ayón en una jugada con Campazzo. Con la baja del mexicano, Faverani se mostró imperial en la zona, y pese a un gran Reyes, el brasileño fue clave en el triunfo murciano. El partido, como no podía ser de otro modo, llegó igualado al final, donde el acierto murciano y desacierto madridista en los tiros libres, decantó el partido para poner el 1-1 en la eliminatoria.

El desgaste de los dos partidos llegó a las piernas murcianas, y el Real Madrid casi mató la eliminatoria en los primeros minutos del tercer partido, con un parcial de 13-0, que el UCAM sufriría durante el resto del encuentro. Ayón, que no había podido disputar el segundo partido en su totalidad, iba a mil por hora, 33 de valoración para el mexicano, que tiró de galones y calidad, para hacerse imparable en la zona murciana. Los de Katsikaris no pudieron con el ritmo blanco, exhaustos y sin apenas fuerzas ya, tras el tremendo esfuerzo de los dos partidos anteriores. El UCAM naufragó en su intento de dar la campanada, pero murió con honor y dejando huella. El 93-72 final no hacía justicia a la temporada murciana ni a lo que había sido la eliminatoria, pero los universitarios dejaron todo en la pista, y pusieron contra las cuerdas a todo un Real Madrid.

La temporada había sido un éxito, meterse en el play-off significaba jugar en Europa por primera vez. El futuro ya no pasaba por vender para sobrevivir, ahora había que hacer un equipo fuerte y tremendamente competitivo, ya no vale con salvarse del descenso.

Más sombras que luces con Quintana

A los mandos de Quintana arrancó una nueva temporada, que está a llamada a ser histórica. La Liga Endesa arrancó en el Palacio de los deportes ante el Divina Seguros Joventut. Aquel partido inicial estuvo igualado y una canasta de Campazzo en el último segundo dio la victoria a los locales por 67 - 65. La jornada siguiente tocó saborear la derrota en casa del Baskonia por 87 - 75, y eso que el UCAM Murcia llegó a ir ganando por 20 puntos, pero los vascos tirando de orgullo remontaron el partido. En Murcia otra vez tocó ganar al ICL Manresa por un olgado 85 - 61, esta fue la última victoria (en liga) antes de enrrachar una larga serie de derrotas. Estos malos resultados comenzaron con la visita al Real Madrid, donde los universitarios cayeron por 93 - 86. Tras esta llegaron las de Zaragoza, Herbalife Gran Canaria, en Murcia, Andorra en el Principado y ante el FC Barcelona Lassa en Murcia. Tras esto llegó otra victoria, la primera fuera de casa ante el Real Betis Energía Plus, por 77 - 103. Pero le siguieron dos derrotas, primero una derrota muy dolorosa ante el Rio Natura Monbús Obradoiro por 74 - 76 y posteriormente en Tenerife por 94 - 80. Para cortar la sangría de derrotas se ganó en casa y por un contudente 97 - 71 al RETAbet Bilbao Basket.

De Murcia al Top - 16 de la EuroCup

El UCAM Murcia ha debutado en este 2016 en Europa y lo ha hecho en la competición de Eurocup, la segunda competición más prestigiosa por equipos del continente. El resultado de esta primera prueba ha sido bastante satisfactorio acabando terceros de grupo en un cuadro complicado donde tuvieron que batirse con Bayern de Munich, Zenit de San Petersburgo y Unicaja de Málaga además del débil Buducnost de Montenegro.

El balance del equipo de Quintana fue de 4 victorias y 4 derrotas. Estas victorias se reparten entre dos conseguidas ante Buducnost, una frente a Zenit (en Rusia) y una frente a Unicaja (en casa). Las derrotas fueron frente a Bayern, en casa frente a Zenit y en el Martín Carpena de Málaga.

El primer encuentro fue en Murcia, el UCAM Murcia debutaba en Europa y lo hacía en casa aunque ante la que sería la cenicienta del grupo. El conjunto murciano conseguiría vencer con algo de sufrimiento y coraje ante Buducnost. Buen sabor de boca con el cual empezaba UCAM. Posteriormente el equipo universitario tenía que realizar dos visitas muy complicadas a Alemania y visitar a Bayern de Munich y a Rusia a visitar al Zenit. Los hombres de Quintana perdieron frente a Bayern y vencieron frente a Rusia con prórroga incluida en un final épico digno de recordar.

El equipo murciano cerraba el primero del grupo la primera vuelta y lo hacía recibiendo en el Palacio a Unicaja, el rival más próximo en cuanto a cercanía, UCAM se llevaba el partido ganando de ocho puntos y acabando en segundo lugar del grupo. Tan sólo por detrás de Bayern.

La segunda vuelta comenzaba y UCAM se desplazaba a visitar al Buducnost en Montenegro. Un partido muy malo del equipo murciano y muy atascado en defensa como en ataque pero aún así se acabaría llevando el encuentro hasta con la relativa facilidad y remontando. Posteriormente recibió a Bayern donde a pesar de estar el partido siempre igualado unas decisiones polémicas de los colegiados desequilibraron el encuentro a favor de los germanos.

Después del partido de Bayern, venía el partido de la polémica debido a la coincidencia en día y al principio de hora con el partido de fútbol que el UCAM CF se enfrentaba a Celta en Copa del Rey en La Condomina. Finalmente el afectado fue el baloncesto que se vio modificado su horario y el aforo a este encuentro bajo notablemente respecto al resto de temporada. Las peñas protestaron y decidieron no acudir en su mayoría. Respecto al partido Zenit se comió al UCAM en el primer cuarto y la distancia ya fue imposible de remontar.

El UCAM Murcia cerró la primera fase en Málaga perdiendo en el Martín Carpena en un final agónico, con un triple de Antelo para forzar la prórroga pero luego caer de manera desastrosa en ella. Un partido muy bueno del equipo murciano hasta los instantes finales donde todo se vino abajo. En la última jornada Zenit ganó a Unicaja y como UCAM Murcia le ganó el basketaverage a Unicaja, el equipo murciano acabó tercero de grupo.

UCAM acabó por delante de Unicaja ( 4° puesto), Bayern fue el primero seguido de Zenit. Buducnost terminó último perdiendo todos los encuentros. En la siguiente fase ya esperan Gran Canaria, Fuenlabrada y Lokomotiv (al principio entrenado por Fotis Katsikaris hasta su destitución).

Campazzo: El tango infinito que bailó en Murcia

Quizás ahora Facundo Campazzo nos tenga acostumbrados a su magia. Jornada a jornada el mago argentino se saca un truco de la manga, de la chistera o simplemente de las manos. Pero es que haga lo que haga Campazzo es mágico. Vino a Murcia para jugar, y en vez de jugar como el resto de sus compañeros de profesión, él se dedicó a bailar sobre la pista.

El argentino llegó a Murcia en 2015 para tener minutos y coger rodaje en la Liga Endesa. Terminando 2016 se ha convertido en uno de los mejores bases de la competición nacional y su talento ha recogido kilómetros, incluso fuera de las fronteras españolas. Y es que a Campazzo no le faltan novias como el Bayern de Múnich, pero el argentino volvió a Murcia para ser el director del juego murciano.

Cambio en la dirección de orquesta

Pese a que el UCAM Murcia logró en 2016 su mejor temporada en la historia, logrando una meritoria 7ª posición final en la Liga Endesa, lo que le dio el premio de estar entre los ocho candidatos a ser campeón de liga. Si ya unos Playoffs son un premio, no lo fue todo ya que con esa posición los murcianos accedieron a la fase de grupos de la EuroCup. Los universitarios cayeron en la primera ronda de los Playoffs ante el Real Madrid, eliminatoria que se fue al tercer partido, sin embargo todos estos argumentos no fueron lo suficientemente pesados para que la directiva del UCAM Murcia renovara a Fotis Katsikaris. El griego, que por activa y por pasiva dejó claro que si le ofrecían la renovación seguiría a los mandos del equipo abandonó el club de manera inexplicable. En ese momento se abrió el juego en el banquillo murciano. Muchos nombres sonaron y Óscar Quintana fue el elegido. Pese a que el anterior paso de Quintana por Murcia fue al principio blanco y posteriormente negro, se apostó por el para dirigir al equipo en la liga y en Europa. Se fueron jugadores y llegaron otros, y la pretemporada fue un verdadero éxito. Pero a la hora de la verdad el equipo fracasó. La vistosidad y el buen juego mostrado en la etapa Katsikaris desapareció y en su lugar dio paso al individualismo y las chispas de cualquier jugador. Partidos del UCAM Murcia en la Liga Endesa (2016) Partido Resultado FIATC Joventut - UCAM Murcia 94 - 84 UCAM Murcia - Montakit Fuenlabrada 99 - 75 UCAM Murcia - Movistar Estudiantes 83 - 70 Iberostar Tenerife - UCAM Murcia 70 - 69 UCAM Murcia - Laboral Kutxa Baskonia 68 - 66 Bilbao Basket - UCAM Murcia 90 - 79 UCAM Murcia - CAI Zaragoza 110 - 102 Unicaja - UCAM Murcia 79 - 90 UCAM Murcia - RETAbet.es GBC 78 - 64 Herbalife Gran Canaria - UCAM Murcia 87 - 75 FC Barcelona Lassa - UCAM Murcia 77 - 71 UCAM Murcia - CB Sevilla 80 - 76 UCAM Murcia - Real Madrid 99 - 104 MoraBanc Andorra - UCAM Murcia 86 - 91 UCAM Murcia - ICL Manresa 73 - 75 Rio Natura Monbus Obradoiro - UCAM Murcia 88 - 69 UCAM Murcia - Valencia Basket 80 - 62 UCAM Murcia - Iberostar Tenerife 88 - 83 Movistar Estudiantes - UCAM Murcia 67 - 82 UCAM Murcia - FIATC Joventut 80 - 78 Montakit Fuenlabrada - UCAM Murcia 61 - 73 UCAM Murcia - Divina Seguros Joventut 67 - 65 Baskonia - UCAM Murcia 87 - 75 UCAM Murcia - ICL Manresa 85 - 61 Real Madrid - UCAM Murcia 93 - 86 Tecnyconta Zaragoza - UCAM Murcia 95 - 77 UCAM Murcia - Herbalife Gran Canaria 57 - 76 MoraBanc Andorra - UCAM Murcia 88 - 72 UCAM Murcia - FC Barcelona Lassa 83 - 99 Real Betis Energía Plus - UCAM Murcia 77 - 103 UCAM Murcia - Rio Natura Monbús Obradoiro 74 - 76 Iberostar Tenerife - UCAM Murcia 94 - 80 UCAM Murcia - RETAbet Bilbao Basket 97 - 71

Partidos del UCAM Murcia en los Playoffs de la Liga Endesa (2016) Partido Resultado Real Madrid - UCAM Murcia 107 - 103 UCAM Murcia - Real Madrid 91 - 87 Real Madrid - UCAM Murcia 93 - 72