Quintana: "Estamos en una línea de progreso para conseguir más victorias"

Óscar Quintana durante la rueda de prensa | Foto: UCAM Murcia

El UCAM Murcia regresa a la competición liguera tras una semana en la que el largo viaje a Rusia se ha saldado con derrota. Pero ahora toca centrarse en la Liga Endesa y es que Málaga es una de esas pistas en las que es más difícil bailar, y los murcianos están para pocos bailes en la cuerda.

En la previa del viaje a Málaga ha comparecido ante los medios de comunicación el entrenador de los murcianos. En la rueda de prensa ha hablado sobre el nefasto partido contra el Lokomotiv Kuban, sobre el próximo partido ante el Unicaja y sobre el problema de canastas de 2 que tienen. Comenzó hablando sobre los malagueños: "Es un gran equipo, con mucha experiencia, y jugamos en su casa. Tenemos que hacer un buen partido y ser muy regulares si queremos llevarnos la victoria. Hemos jugado contra ellos en la Eurocup, aunque este partido va a ser diferente". Este no será el primer duelo entre murcianos y el Unicaja, ambos equipos se enfrentaron en la Fase de Grupos de la EuroCup. En el primer partido, en Murcia, se impusieron los de Quintana, mientras que en el partido disputado en el Martín Carpena el ganador fue el conjunto que viste de verde. Sobre esto el técnico cántabro declaró: "Esperamos que se parezca al primer partido. Va a depender del acierto tanto en la pintura, como fuera". A esto Óscar Quintana añadió: "Estamos jugando mejor en Liga Endesa, más sólidos, más regulares. Estamos en una línea de progreso para conseguir más victorias".

El resurgir comienza en Málaga

Entre semana el UCAM Murcia tuvo que viajar hasta la fría Rusia para medirse al firme candidato a levantar la EuroCup, el Lokomotiv Kuban Krasnodar. Allí los murcianos cayeron por 70-60, en un partido en el que estuvieron negados en la canasta de 2 y con poco acierto desde el triple: "Me fui cabreado porque tuvimos oportunidad de ganar. Los sorprendimos en el primer cuarto, y en el segundo fuimos capaces de aguantar su nivel físico. Hicimos un tercer cuarto que pagamos muy caro. No estuvimos duros y a un equipo así no le puedes regalar un cuarto", A continuación habló sobre la gestión de los tiros, con un excesivo tiro de 3 y muy poco juego interior: "Estuvimos muy desacertados y nos lastró. Pese a eso, el equipo compitió y tuvo opciones hasta el final, y eso habla de la mentalidad de querer ir a por el partido contra uno de los favoritos de la competición", terminó Óscar Quintana.