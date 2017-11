Dontaye Draper firma por el Betis

Google Plus

Dontaye Draper firma con el Betis, Fotografía vía Real Betis

El jugador nacido en Maryland se encontraba sin equipo desde que el Real Madrid decidiera no renovarle este último verano. Viene de dos etapas en el Madrid, la segunda no resultó tan productiva como lo fue la primera, en la que disputó las temporadas 2012-13 y 2013-14 antes de pasar por el Anadolu Efes turco y el Lokomotiv Kuban, con el que volvió a disputar la Final Four de la Euroliga en 2016 después de jugar las de 2013 y 2014. También disputaría con los de Laso la de Estambul esta pasada temporada.

Muy buen refuerzo para los de Óscar Quintana, un base con experiencia en la Euroliga y en la ACB tras su paso por el Real Madrid, y que estará disponible para disputar el encuentro del próximo sábado ante su ex equipo en San Pablo. El playmaker norteamericano intentará ayudar al equipo a lograr victorias y salir de la cola de la clasificación, donde está tras haber perdido los ocho encuentros que ha disputado hasta ahora.

En cuanto a Draper, con 33 años y tres temporadas de experiencia en el Real Madrid, llega a un un equipo como el sevillano donde sólo un jugador permanece de la pasada temporada y hasta once caras llegaron nuevas, traer jugadores capaces de anotar, asistir y dirigir con experiencia es algo fundamental, y de momento con Ryan Kelly y Draper van por buen camino. Sin embargo, su adaptación no dejará de ser una incógnita, puesto que desde quedarse fuera del Madrid esta campaña, el americano estaba sin equipo. La irrupción de Luka Doncic fue demasiado para Draper, el que sin minutos la pasada campaña, tampoco consiguió espacio en un equipo Euroliga a principios de la presente temporada.

Ahora, llega a Sevilla para ser capital general de un equipo que necesita un despertar cuanto antes. Último siendo el único equipo que no conoce la victoria en la presente Liga Endesa, unas semanas de inestabilidad en lo deportivo e institucional solo pueden curarse a base de victorias. Paradójicamente Draper ya podrá debutar el próximo sábado en su vuelta a Liga Endesa ante un viejo conocido, el Real Madrid (a las 18.30). Por parte del Betis, se espera que en las próximas horas uno de los tres bases que dispone Quintana sea dado de baja para dar hueco al americano, esto será entre Josep Franch, Ricardo Úriz o el irlandés Donnie McGrath.

El nuevo jugador bético ha admitido, en declaraciones a la web de la entidad, que sabe "que la situación es muy dura para todo el mundo" debido a la situación clasificatoria aunque ha "escuchado grandes cosas sobre este club" y espera "ayudar a que el equipo vuelva al camino correcto", a ver si el norteamericano es capaz de sacar al Betis de esta crítica situación.

