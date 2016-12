Movistar Estudiantes - Unicaja: otra pantalla (fotomontaje: Alvaro Garcia)

Como si se tratara de un videojuego-más bien de los antiguos-, Movistar Estudiantes vuelve a recibir a un rival de la parte noble de la clasificación. Gran Canaria y Morabanc Andorra, otros dos equipos de playoffs, ya jugaron en el BarclayCard Center. Diferentes resultados, pero partidos ambos muy igualados.

En el más reciente, Estudiantes sufrió de lo lindo para derrotar a Andorra. Después, tropiezo-esperado- en Vitoria, en un partido demasiado irregular. Estudiantes tiene que ser un equipo costante al 70% para vencer a Unicaja, y no, como frente a Baskonia, hacer cuartos al 100% y otros al 20%.

Unicaja tiene el billete para la Copa del Rey realmente cerca, con una victoria de margen sobre Gran Canaria, pero también un partido más jugado. Eso sí, perder en Madrid condensaría mucho las últimas posiciones que dan acceso a Vitoria.

El Unicaja de Suárez

El equipo de Joan Plaza llega a la capital tras una magnífica racha en los últimos cinco partidos. Cuatro victorias, y tan solo una derrota. Sufrida, no obstante, en su último partido en casa ante Valencia Basket. Aún así, la progresión es ascendente, olvidando un inicio con muchas dudas y críticas al equipo andaluz.

Gran parte de culpa la tiene un viejo conocido y archienemigo de la afición colegial: Carlos Suárez. El que fuera canterano del 'Estu' está cuajando su mejor temporada como profesional, al nivel de su último año como demente. Casi fijo como '4', Suárez guía a un equipo que tiene a Dejan Musli como referente. Al menos, así lo atestiguan sus medias por encuentro: 13,2 puntos y 7 asistencias para 16,7 de valoración.

Ojo también al joven Alberto Díaz, segundo mejor triplista de la Liga Endesa con un 55% en lanzamientos exteriores.

Jackson y once más

Al Estudiantes aún no le hemos cogido el tono. Capaz de grandes minutos de efectividad, con Edwin Jackson a la cabeza, y otros muchos de relajación y pájaras duraderas. Maldonado sigue buscando ese equipo que divierta y anote a partes iguales. Especialmente en casa.

El club de Serrano recuperará, salvo sorpresa de última hora, a Dylan Page, que se perdió los dos últimos partidos por lesión. Jordi Grimau sigue causando baja médica.

El antes llamado Palacio de los Deportes será una fiesta desde dos horas antes del comienzo del partido. A las 16:30, el club abrirá las puertas para la tradicional fiesta infantil.

Declaraciones de jugadores

Omar Cook y Edwin Jackson pasaron por los micrófonos de EFE para analizar el partido ante Unicaja y el desarrollo de la temporada en general

El base fue tajante: "Queremos jugar los 'playoffs'. Es el principal objetivo de esta temporada. Y creo realmente que tenemos la solidez necesaria como equipo para conseguirlo. Podemos ganar y competir bien con cualquier equipo de la Liga Endesa".

Sobre Unicaja, Cook expresó: "Fue mi primer equipo en España, hace ocho años. Fue mi primera vez en Liga Endesa y guardo muy buenos recuerdos de mi estancia en el Unicaja de Málaga y en la ciudad".

Edwin Jackson quiso quitar importancia a sus impresionantes números ofensivos esta temporada: "No es lo más importante porque no ganamos los cinco partidos y, por tanto, no pude disfrutar de eso. Si en Vitoria hubiéramos ganado habría sido más feliz. Cuando pierdes te olvidas de si has metido 24, 25 o los puntos que sean", apuntó.

Eso sí, el francés avisa: "No se ha visto al mejor Jackson. No sé cuando se podrá ver. Depende de muchas cosas del equipo, del partido, del rival. Hay muchas cosas que hacer además de puntos, como defensa, rebotes, asistencias".

"Estoy muy contento de jugar contra el Unicaja para ver a mis compañeros. Siempre es especial jugar contra exequipos, especialmente cuando no te renuevan" finalizó Jackson.