Salva Maldonado: "Hoy nos salió cara"

Salva Maldonado durante el encuentro (foto:clubestudiantes)

A pesar de la victoria, Maldonado no expresaba euforia ni alegría. El catalán estuvo prudente en las alabanzas a los suyos. Calificó el partido de "extraño", y así lo resumió:

"Un primer cuarto sin tensión anotando canastas fáciles y nos conformamos con ese acierto ofensivo pero sin aplicarnos en defensa. Así les dejamos coger moral y desaparecimos en el segundo cuarto. Logramos meternos antes del descanso".

Prosiguió Salva: "En la segunda parte los partidos cogen tendencias en las que todas las teorías pierden valor: alternancias, muchas faltas... para llegar a un final igualado en el que hoy nos salió cara".

"Traoré no ha jugado por decisión técnica"

El técnico estudiantil no pasó por alto el partidazo de su estrella, Edwin Jackson: "Sin hacer un partido brillante, nos aplicamos mentalmente en los momentos malos, Jackson fue una referencia ofensiva. Estoy contento por la victoria y el trabajo suyo y del equipo".

A la pregunta por la lesión de Jamar Wilson, Maldonado replicó: "Comenta que no parece grave, se hizo daño en el tobillo. A falta de lo que digan los médicos, no parece importante. Tocamos madera"

Valoró también a su juego interior: "Tenemos a cuatro pívots por encima de diez de valoración, lo que es un acontecimiento para nosotros. No sé si por capacidad nuestra o por las bajas de Bilbao en el interior. Pero estoy contento con el trabajo de mis pívots, se han ido compensando y complementando, sobre todo entre Arteaga y Savane. Primero bien uno y luego el otro. Eso nos ha ayudado. Traore no ha jugado por decisión técnica", sentenció.

Sobre el tema Jaime Fernández, expresó: "Me parece bien que la grada pida que salga y se manifieste, es bueno. Pero no debe influirme, los jugadores deben salir cuando decida que es lo mejor para el equipo. A mi no me sorprende ni me afecta, espero que tampoco afecte al jugador. La semana pasada Jaime no jugó, hoy ha jugado cuando debía jugar, otro día le podría pasar a otro... es algo que forma parte de los partidos. No hay que darle más importancia".