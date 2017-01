Edwin Jackson, Artículo 34

Google Plus

Foto:Club Estudiantes

"Hago lo que quiero, cuando quiero y como me da la gana". El recordado Andrés Montes definía así la carrera de Shaquille O'Neal. El mítico '34' de los Lakers no tenía rival en la pintura en la faz de la Tierra. Él jugaba y el oponente miraba. Y solo se podía aplaudir.

Cruzamos el charco y volvemos a la Liga Endesa. Hacía mucho tiempo que no disfrutábamos de un jugador tan dominante. Tan decisivo. Tan anotador, ambicioso y profesional.

Nos preguntábamos al principio de temporada si era 'El Renacido', si iba a volver a su mejor nivel, aquel que ni en Unicaja ni en Barcelona pudo demostrar. Pues bien, nos equivocábamos.

Nadie, solo él, podía imaginar una temporada como la que está cuajando. Porque Edwin Jackson no son solo números. Es una identidad, una pieza fundamental sobre la que basa todo su ser Movistar Estudiantes.

MVP de la última jornada: 27 puntos y 44 de valoración

La relación es recíproca. Seguramente Jackson no firmaría este nivel de juego en un equipo mejor, con una plantilla de mayor nivel. No destacaría tanto. No tendría la confianza que tiene en el Estudiantes.

Ante Bilbao Basket se produjo una circunstancia inaudita. Jackson solo lanzó un triple, que por supuesto anotó. Los 24 puntos restantes fueron canastas de dos (7/9) y tiros libres (10/11). Esto añade un escalón más al juego del escolta. Ya no es 'solo' una amenaza exterior. Se le ve imparable en cada acción. Literalmente. Además, produce juego: 3,1 asistencias de media por partido, y defiende (1,2 recuperaciones de media, entre los 20 mejores del campeonato). Hablando en plata, no es el típico chupón que los números pueden hacer creer.

No hay partido malo esta temporada. Ya son once consecutivos con más de 20 puntos. Como es natural, el '1' lidera la tabla de anotadores con 22 puntos por encuentro. En los últimos once, la media sube a 24,4 puntos. También es el más valorado de la Liga Endesa (22,5). Una brutalidad.

De tirador a jugador todoterreno, Jackson es un peligro en cualquier zona del campo, incluso desde el medio.

Observar el vídeo. No es un lanzamiento forzado. Él sabe que va a entrar. Él tiene la confianza necesaria para saberlo. El balón entra limpio. No es casualidad. Oh la la.

Como esa, decenas toda la temporada desde el 6,75. En la estadística más detallada, Jackson produce su mejor versión en tiros de media distancia. Es el que más ha anotado, 91 en lo que va de temporada con un 60% de acierto.

El mejor en once años

Frente a RetaBET Bilbao Basket, Edwin Jackson estableció un tope histórico. 44 de valoración. Hacía más de una década que un estudiantil no veía esos números. Lo hizo el añorado Pancho Jasen en la temporada 2004-05, con 45 de la valoración.

Los 44 de Jackson se convierten en la mejor de la presente temporada de la Liga Endesa y de la carrera del francés. También en la séptima mejor marca histórica del Estudiantes, solo superado por los 48 de Corey Brewer y Felipe Reyes, los 46 de Marlon Garnett, Will McDonald y John Pinone y los mencionados 45 de Jasen.

Movistar Estudiantes, es evidente, no sería lo mismo sin él. Es su jugador franquicia, como otras temporadas lo fueron Laprovittola, Aradori, English o Kuric. El 'Estu' acostumbrada a fichar a un jugador de renombre cada una/dos temporadas, y no todos salen bien. Sin duda, Edwin Jackson es el mejor refuerzo del Estudiantes en la última década.

¿Hasta cuándo?

'Éste no nos llega a junio', es una coletilla que se escucha por las gradas del Palacio tras cada exhibición del francés. Hasta cuándo podrá el 'Estu' disfrutar de Jackson: es el gran misterio. El jugador firmó una temporada de contrato. Acaba este verano. El escolta es feliz en Madrid, y vive sus mejores momentos como profesional, algo que valora mucho.

Pero él es el primero que quiere jugar más de un partido a la semana, tener cuotas deportivas más elevadas. Su temporada no está pasando desapercibida, y en caso de que llega una oferta importante de Euroliga, el francés podría dejar el club sin finalizar su contrato. Eso sí, la directiva estudiantil -no como en otras ocasiones- hará todo lo posible por retener a Jackson. Más les vale.