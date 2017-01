Salva Maldonado: "No ha sido un buen partido"

Google Plus

El técnico catalán no estaba satisfecho pese a la victoria. foto: EFE

A pesar de la victoria, Salva Maldonado no las tenía todas consigo en la rueda de prensa posterior al partido. El séptimo triunfo llegó sufriendo en un partido que parecía sentenciado minutos antes.

"Ha sido un partido que empezamos bien, pero perdimos el control", comenzó Maldonado. "No encontramos el tono defensivo adecuado, pero fuimos siempre arriba. En el tercer cuarto me gustó el equipo atrás, aunque nos castigaron la apuesta por el tiro de tres. Faltó acierto en momentos puntuales, aunque cogimos ventaja al final del tercer cuarto. Nos costó aguantar esas ventajas de diez puntos que dominamos gracias a buenas recuperaciones y forzando pérdidas. Y cuando parecía que lo teníamos, despistes y se pusieron a cuatro puntos".

Después, resumió sus sensaciones: "Hemos podido ganar y estoy contento por la victoria, pero no ha sido un buen partido en general. El equipo ha trabajado bien, aguantado los momentos malos y globalmente fuimos superiores al rival".

"Nos cuesta cerrar los partidos"

Sobre el final ajustado del partido, Maldonado expresó: "¿Miedo a ganar? No, pero nos cuesta cerrar. Al final hemos ganado los últimos con diferencias. Pero sí nos cuesta estar metidísimos hasta el último momento. Es algo que hemos vivido. Pasa en el vestuario y la grada, meten una y "uy uy uy"...Ha calado, pero es un virus que vamos a ir eliminando con estas victorias. Estamos a punto de sacárnoslo, pero hemos de seguir trabajando y estar metidos hasta el minuto 40".

"Nos quejamos de estar un mes sin jugar en casa"

El técnico de Movistar Estudiantes se refirió así al calendario próximo de temporada: "Estar un mes sin jugar en casa es una faena. Pero el sistema va así. Dos partidos fuera y la Copa, y un mes sin nuestro público. Es algo que llevo reivindicando hace años pero creo que poco se puede hacer. Para nuestra gente no es bueno. Unos se quejan de jugar tres partidos por semana y otros nos quejamos de estar un mes sin jugar en casa. Habrá que encontrar alguna fórmula".

"Siempre reivindico más partidos, aunque estando como está el basket ahora... Esto es algo que desconecta. Imagínate una racha mala, que hubiéramos perdido alguno de estos dos partidos... no lograríamos enganchar a la gente. Es lo que hay" sostuvo.

Por último, sobre el sustituto de Traoré, Maldonado no quiso adelantar nada en concreto, aunque apuntó: "No voy a entrar en elucubraciones. Está claro que queremos fichar a un jugador y hasta ahí puedo leer". El 'hasta ahí', si la cosa no se tuerce a última hora, se llama Ondrej Balvin.