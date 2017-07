Incógnita Sebas: ¿jugará o no en Estudiantes? (foto: FEB)

Pocos se esperaban este movimiento. Dado al tiempo que había transcurrido entre la oferta cualificada de Estudiantes por Sebas Sáiz y la aceptación final de la misma, pocos se esperaban este desenlace. Aunque en todo momento la ACB dio la razón al club madrileño, el Zaragoza apostó fuerte por Sáiz pero su oferta, siempre según la ACB, llegó fuera de tiempo.

Por lo que los derechos del canterano pertenecían a su club de origen: Movistar Estudiantes. En Serrano estaban más atentos de la salida de Jaime Fernández y la búsqueda del sustituto de Jackson, e incluso se daba a Brown como renovado. El Club ha sorprendido con este movimiento que, por otro lado, es magnífico.

Dejar marchar a Sebas Sáiz en el momento más álgido de su corta carrera hubiera sido un error. Convocado por Scariolo, el interior incluso a pasado el primer corte y entrenará con los NBA y compañía en la concentración previa al torneo.

Sus evidentes condiciones físicas, su envergadura, intimidación y lucha por los rebotes han convencido al italiano...y a los directivos de Estudiantes. Con dos competiciones en juego, y con Savané a punto de cumplir 39 años, la frescura y la ilusión del joven tendrían más que sitio en el Ramiro. Ahora, la duda de Brown se mantiene, según parece. Y aparece otra, ¿jugará o no Sebas con la camiseta del Estudiantes?

Porque que el jugador haya aceptado la oferta no quiere decir nada más que eso, por ahora. Movistar Estudiantes puede decidir venderle e ingresar un dinero por él, ahora que oficialmente tiene sus derechos al completo. En el comunicado oficial, aunque reza un "Bienvenido a casa" en ningún momento se asegura que Sáiz vestirá de corto con el club colegial, como se hace normalmente con los fichajes. Incluso en el comunicado se utiliza el condicional "regresaría": ¿está el Estudiantes esperando ofertas por Sebas Sáiz?

Aparte de esa duda (otra más), su sitio o no en el equipo dependerá de la situación de Alec Brown, que aún no ha anunciado su renovación con el club madrileño. De no hacerlo (extraña el silencio tan duradero), Sebas será demente con todas las de la ley. Si se anuncia finalmente su continuidad, el futuro del canterano, ex de NCAA, volverá a estar en el aire, aunque con dos competiciones en liza, el club puede apostar por su continuidad. El tiempo dirá.