Ante Tomic, MVP del mes de diciembre en la Liga Endesa

Foto: Jordi Montañana (VAVEL)

Ante Tomic se ha convertido en el jugador más valorado durante este mes de diciembre gracias a sus grandes actuaciones en la cancha. Además, el croata lidera ahora la clasificación en valoración de la Liga Endesa tras haber sumado 112 puntos de valoración en los cinco partidos jugados durante este mes, promediando 22,4 puntos de valoración por encuentro: 15,2 puntos, 6,4 rebotes, 2,8 asistencias, con un excelente 71,4% de acierto en tiros de campo.

El interior blaugrana alcanzó su mejor marca del mes ante MoraBanc Andorra, logrando 21 puntos – máxima anotación personal de la temporada–, nueve rebotes, cuatro asistencias y dos recuperaciones, para un total de 33 créditos de valoración. También fue clave para conseguir la victoria contra Divina Seguros Juventut en un duelo igualado con 27 de valoración. Ante un rival directo como es Valencia Basket, el pivot volvió a contribuir con 17 de valoración. En total, el FC Barcelona Lassa logró un balance positivo de 4-1 durante el último mes del año, con la única derrota en Andorra.

"Estamos en una buena dinámica"

Tras un comienzo de temporada lastrado por las lesiones, Ante Tomic se muestra contento por el momento actual del FC Barcelona Lassa. "Creo que ahora estamos en una buena dinámica. Estamos con mayor confianza y estamos siguiendo los planes de partido que prepara el entrenador”, dice el interior blaugrana, aunque no se conforma con lo obtenido y confía en seguir mejorando.

Este MVP del mes de diciembre es el segundo galardón individual que recibe Ante Tomic desde que llegó a la Liga Endesa. “Estoy contento por el premio, no tanto a nivel personal, sino también porque significa que estamos en el buen camino y estamos haciendo las cosas bien. Personalmente me siento cómodo con el rol que tengo en el equipo". No obstante, dice no estar muy pendiente de estos premios . "Cuando me avisan me entero".