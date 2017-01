El FC Barcelona Lassa despide a Joey Dorsey. Foto: Noelia Deniz (VAVEL)

El FC Barcelona Lassa ha tomado la decisión de despedir a Joey Dorsey después de sus manifestaciones en las redes sociales poniendo en duda la labor de los Servicios Médicos del club blaugrana. Por lo tanto, se trata de un despido disciplinario y el pívot estadounidense no seguirá en el FC Barcelona Lassa.

Joey Dorsey publicó hace cuatro días en su cuenta de Instagram un vídeo de uno de sus mates durante el pasado partido de Euroliga contra Olympiacos, pero la polémica no estaba en el propio vídeo, sino en lo que decía junto a él. El pivot aprovechó para culpar a los Servicios Médicos del club por su bajo rendimiento en la presente temporada, ya que Dorsey dijo haberse desgarrado casi todos los ligamentos del tobillo durante el partido ante el Lokomotiv en el Top 8 de la pasada temporada en Euroliga. “El doctor del equipo me dijo que sólo era un mal esguince. Me presionaron para volver e intentar jugar. Y cuando ya fue tarde me dijeron que tenía un edema alrededor de los tejidos blandos, causando que se me entumeciera el pie y se acabase temporada”, manifestó el pivot.

“El equipo no me dejó descansar hasta que estuviese bien para volver a ser el todopoderoso Dorsey”, concluyó Dorsey, poniendo en duda la labor de los médicos del conjunto blaugrana.

Las polémicas declaraciones del estadounidense vienen precedidas por una alusión al propio jugador por parte de su entrenador justo antes de enfrentarse a Olympiacos. “Tiene que jugar mucho mejor”, dijo Georgios Bartzokas sobre el rendimiento de Joey Dorsey.

Joey Dorsey participó durante la derrota del pasado domingo en Tenerife, pero con la llegada de Vitor Faverani procedente del UCAM Murcia, el FC Barcelona Lassa finalmente ha decidido prescindir del pivot. Dorsey ha disputado este curso un total de 35 partidos con la camiseta del FC Barcelona Lassa entre la Supercopa Endesa (2), la Euroliga (17) y la Liga Endesa (16).