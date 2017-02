Wesley Sena abandona la disciplina del Barça Lassa

Google Plus

Fotografía: Federación Catalana de Baloncesto (FCBQ)

El Barça Lassa ha anunciado en el día de hoy la rescisión de contrato del pívot brasileño, con ficha del filial, Wesley Sena (20 años y 2'09m.). El jugador llegó a Barcelona el pasado verano para jugar en la LEB Oro, aunque reforzó la primera plantilla durante la pretemporada e incluso llegó a debutar en la Liga Endesa ante el Real Betis Energía Plus (un punto y dos rebotes).

El motivo de la desvinculación ha sido el bajo rendimiento del jugador en la segunda categoría del baloncesto español (llegó para suplir la baja de Sulejmanovic). El FC Barcelona, en un comunicado, le ha deseado suerte en su nueva etapa profesional.

Su pasaporte, un problema nada más llegar

El brasileño fichó por el club azulgrana sabiendo que sus oportunidades en el primer equipo serían muy pocas, ya que ocupa plaza de extracomunitario y, lógicamente, el equipo entrenado por Georgios Bartzokas no se desprendió de Justin Doellman y Joey Dorsey, los dos extracomunitarios que iniciaron la temporada (el último ya no sigue en la disciplina culé). Antes de fichar por el Barcelona, el jugador tuvo la intención de inscribirse en el Draft de la NBA, pero finalmente decidió no hacerlo.

Sena llegó a la Ciudad Condal procedente del Bauru de la liga brasileña, donde promedió 15'5 puntos y 8'2 rebotes de media por partido. Además, el jugador tuvo la oportunidad de estar en la preparación de Brasil para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro; finalmente no estuvo en la lista final para participar en dicho evento. Debutó como profesional en el Palmeiras, en la temporada 2012-13.

Una de las anécdotas del fichaje fue su nacionalidad (brasileña), ya que el Barça Lassa no tenía un interior de dicho país desde que el actual jugador de los Golden State Warriors, Anderson Varejao, estuviera en la disciplina azulgrana.