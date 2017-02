Previa Barcelona Lassa - Bilbao Basket: solo vale la victoria

Google Plus

Foto: Noelia Déniz

No atraviesa su mejor momento el conjunto que dirige Georgios Bartzokas, tras perder en su visita al Zalgiris Kaunas han visto como sus posibilidades de acceder al playoff de la Euroliga se han reducido drásticamente. No llegan en su mejor momento, pero una victoria les mantendría cerca del primer puesto y les haría recuperar esa confianza que han perdido las últimas semanas. Veremos si el cansancio acumulado del viaje a Kaunas y el partido de Euroliga no pasarán factura a los jugadores azulgranas.

Tras la baja de Alex Renfroe el club azulgrana se ha movido en el mercador y ha contratado al base norteamericano Xavier Munford hasta final de temporada. Dentro del apartado de bajas se incluye a los lesionados de larga duración Pau Ribas y Shane Lawal y a Brad Oleson que se está recuperando de su lesión. Víctor Claver también será duda hasta última hora por molestias en la espalda. Por parte del conjunto vasco no hay ninguna baja y llegarán al encuentro con todos los jugadores disponibles.

Una victoria para recuperar las buenas sensaciones

Los últimos partidos del Barcelona siembran cada vez más dudas entre la afición. Con pocas posibilidades de alcanzar el playoff de la Euroliga, solo les queda pelear por hacer un buen papel en la liga y en la copa. La llegada de Munford ayudará a que Rice no pase tantos minutos en pista y no sufra un desgaste tan excesivo en los partidos de liga.

Munford estará disponible para el encuentro. Foto: FCB

Se querrá aferrar el Barcelona a los buenos resultados que está obteniendo esta temporada en el Palau Blaugrana, pues no ha perdido aún ningún partido de Liga Endesa como local. Es una incógnita la reacción que pueden tener los aficionados con la plantilla tras la derrota en Kaunas y la mala imagen que ha dado el equipo en Euroliga en los últimos partidos.

Actualmente ocupan la tercera posición con un bagaje de trece victorias y cuatro derrotas, quieren seguir cerca del Real Madrid –equipo al que tienen a una victoria de diferencia– a la espera de que puedan alcanzarlo en la clasificación y una victoria les mantendría en esa persecución. Si saliesen victoriosos también se alejarían del Valencia Basket, que descansa esta semana.

La lucha por el playoff pasa por el Palau

A dos victorias se encuentra el Bilbao Basket de la octava posición y del acceso al playoff por el título a final de temporada. Fuera de Eurocup desde hace unas semanas y sin haberse clasificado para la copa, el conjunto bilbaíno solo aspira a terminar la temporada regular entre los ocho primeros clasificados. El partido en el Palau no es el mejor para comenzar la escalada hacía los puestos de playoff, pero Bilbao Basket llega con más descanso que su rival y ese es un factor importante.

El partido de la primera vuelta ya terminó con resultado favorable para el conjunto dirigido por Carles Duran. Ganaron los vascos por 92-79 tras realizar un gran partido con el que vencieron al conjunto azulgrana. Tras haber encadenado cuatro derrotas de forma consecutiva, vencieron la semana pasada al Tecnyconta Zaragoza y han revertido esa mala racha. Querrán seguir con ella y eso pasa por vencer en el Palau.

Ocupan la novena posición con ocho victorias y diez derrotas, tienen el playoff a dos victorias de diferencia y no pueden alejarse más de él o la distancia podría acabar siendo insalvable.

Antecedentes

Se han enfrentado muchas veces en los últimos años estos dos equipos, pero si el partido se disputa en tierras catalanas la victoria suele ser para los azulgranas. Solo una vez ha ganado el Bilbao Basket en el Palau Blaugrana y fue en abril del año 2011, por lo que el Barcelona parece ser el favorito de cara a vencer en este partido.

El último partido entre ambos equipos terminó 92-79 a favor de los vascos en un partido disputado en octubre del 2016.

Ya solo nos queda comenzar a pensar en el encuentro de mañana y disfrutar de un encuentro que va a enfrentar a dos grandes equipos de la Liga Endesa.