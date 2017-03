Georgios Bartzokas: "Estamos jugando mejor"

Google Plus

Fuente: Gerrard Franco (VAVEL)

Final crucial para el Barça la que disputará esta noche ante uno de los peores rivales posibles: el CSKA de Moscú. Una derrota significaría el adiós definitivo a la Euroliga, por lo que los catalanes deberán jugar uno de los mejores partidos de la temporada si quieren salvar este match point.

Un esfuerzo extra contra el peor rival posible

El técnico Georgios Bartzokas analizó el partido de esta noche: "Jugamos contra el vigente campeón de la Euroliga, todos sabemos la dificultad de este equipo. Es un equipo de mucha experiencia y será un partido muy difícil. Estamos jugando mejor que hace dos meses, para nosotros es muy importante que Brad Oleson haya vuelto, uno de los jugadores más estables esta temporada. Necesitamos un esfuerzo extra de todos los jugadores durante los 40 minutos para ganar este partido, que es muy importante".

"No solo debes jugar bien, sino dar algo más"

"Estamos preparando el partido como cualquier otro, no hay partidos fáciles este año. Aunque este es contra CSKA, actual campeón, y no solo debes jugar bien sino dar algo más, un esfuerzo extra de todos y tener varios jugadores con una gran noche. Ellos solo han perdido cinco partidos. Pero no nos queda otra que estar concentrados y ganar el partido", prosiguió.

Clave: cerrar los partidos

Uno de los problemas que está teniendo el Barcelona es el saber cerrar los partidos. Bartzokas espera dar con la clave de ello y ganar al equipo moscovita: "Necesitamos ser estables y consistentes durante los 40 minutos, no es fácil porque no tenemos la química necesaria con tantas lesiones y jugadores nuevos. Pero estamos jugando mejor, todavía hay errores pero estamos en proceso".

"En muchos partidos tenemos ventaja y perdemos al final "

"Es un hecho, estamos centrados en ello porque no sabemos cerrar los partidos. Tenemos mucha presión, a veces vemos cosas al final del partido que no son normales. En muchos partidos tenemos ventaja y perdemos al final muchas veces. Es cosa de la química y de la presión que tenemos ahora por los resultados", dijo Bartzokas.

Los problemas con Rice parecen estar solucionados

También quiso hablar de la polémica surgida con Rice y las redes sociales. Para Bartzokas está todo solucionado y espera que Rice se quede en el conjunto culé: "Lo único que sé es que él dijo que si pudiera elegir le gustaría estar en el Barça siempre y acabar aquí su carrera {...}. No sé qué tipo de análisis pueden hacer algunas personas, pero lo que yo veo es que él quiere estar el máximo tiempo posible en el Barça y acabar aquí su carrera, probablemente porque todo el mundo que viene al Barça sabe que es un gran club, un gran entorno, una gran ciudad... Incluso con todos los problemas que estamos teniendo este año todo el mundo lo ve claro”, concluyó.

Importante final la de hoy para el Barcelona, que necesita ganar si quiere seguir soñando con estar entre los ocho mejores clubes de Europa.