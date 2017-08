Fichaje NBA para el Barça Lassa: llega el pívot francés Kevin Seraphin

Google Plus

Fotografía: NBA

El FC Barcelona Lassa ya ha encontrado su suplente de lujo para Ante Tomic de cara a la próxima temporada. Se trata de un pívot con experiencia en la NBA que llega procedente de los Indiana Pacers, Kevin Seraphin. El francés, que ya lo quiso el Club la pasada temporada, ha llegado a un acuerdo por dos temporadas después de que no le llegara ninguna oferta NBA en las últimas 48 horas. El Club aún no lo ha hecho oficial, pero sí lo ha hecho el jugador en una entrevista a Basket USA: "Si hubiera esperado una semana o dos, entonces si que habría tenido propuestas de equipos NBA. Quiero que quede claro eso, tomo esta decisión porque me interesaba venir a Barcelona y creo que es lo mejor para mi carrera".

Un jugador con experiencia en la mejor liga del mundo

El pívot, que promedió en Indiana la pasada temporada 4'7 puntos y 2'9 rebotes, fue cortado por dicho Club el lunes. Ha jugado más de 400 partidos en la mejor liga del mundo y en tres equipos distintos (Wizards, Knicks y Pacers). Seraphin ya jugó en la Liga Endesa la temporada 2011-12 con el Baskonia tras el lockout de la NBA, en diez partidos promedió 8'2 puntos y 3'4 rebotes.

Kevin Seraphin se convertirá en el tercer francés para la plantilla 2017-18, ya que además de él, la plantilla cuenta con Thomas Heurtel y Adrien Moerman; también habrá un español pero de madre francesa, Pierre Oriola.

El Barça Lassa, con seis incorporaciones y la vuelta tras cesión de Marc García atadas, tan sólo le faltaran dos escalones para cerrar la plantilla. El primero rescindir el contrato de Tyrese Rice, que no cuenta con el apoyo del club; y el segundo, cerrar un alero. En dicho puesto hay dos candidatos claros, Adam Hanga (Baskonia) y Matt Lojeski (Olympiakos). La prioridad es el alero húngaro; según Mundo Deportivo, las negociaciones con Baskonia están encauzadas y Hanga podría ser nuevo jugador barcelonista en los próximos días, descartando ya totalmente la incorporación de Lojeski.