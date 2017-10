Previa FC Barcelona-Obradoiro: a ratificar las buenas sensaciones

Pau Ribas ante el Obradoiro en una imagen de archivo/ EFE

FC Barcelona Lassa y Monbus Obradoiro disputarán la cuarta jornada de la Liga Endesa en el Palau en un partido en que los azulgranas esperan mantener la línea ascendente de juego despues de noquear al Panathinaikos (98-71) el viernes en Euroliga y en el que los gallegos confían en la difícil misión de asaltar el feudo azulgrana por segunda vez en su historia –la primera fue en la 2012/13- .

El conjunto de Sito Alonso es colíder y llega al encuentro con un balance de 3 victorias y ninguna derrota en liga, y aunque en Badalona estuvieron a punto de sufrir el primer reverso de la temporada, consiguieron salvar el match ball y continuar como invictos junto a Madrid, Herbalife Gran Canaria, Valencia Basket y el sorprendente Montakit Fuenlabrada. Los culés cuentan con la baja de última hora de Rakim Sanders debido a unas molestias en la muñeca que se suma a la del aun lesionado Victor Claver. En cambio Alonso recupera a Tomic tras haber sido dado de alta.

Por otra parte, el equipo de Moncho Fernández llega al Palau con buenas sensaciones tras un gran inicio con 2 victorias y 1 derrota que además llegó en la cancha de Valencia Basket, un rival que claramente no es de su liga. Este balance positivo contrasta con el 0-3 que llevaban a estas alturas la temporada pasada, la cual cosa refleja el buen trabajo y planificación del equipo.

Pustovyi, la revelación

Matt Thomas, Corbacho, Bendzius o Sàbat son jugadores que han destacado en este exitoso inicio de liga de los gallegos, pero sin duda hay un nombre que está por encima y que ha tenido un gran impacto en el juego. Estamos hablando del ucraniano Artem Pustovyi, que con las actuaciones que ha firmado estos tres partidos le han convertido en claro aspirante a jugador revelación de la temporada y también en el referente del equipo. El pívot de 218 centímetros ha firmado partidos muy sólidos y regulares tal como muestran sus números, con promedios de 15 puntos y 7 rebotes. Veremos si el domingo podrá seguir manteniendo esos dígitos pues delante tendrá a un Seraphin que también llega en un momento dulce de forma.

El rebote es precisamente uno de los aspectos clave que ha destacado Moncho si su equipo quiere salir de Barcelona con una victoria: “Será fundamental no perder balones y mejorar nuestro rebote. Debemos ser contundentes para no darles segundas opciones a un equipo que ya es peligroso de por si”, afirmaba el gallego. Y razones no le faltan, pues el Barça es el 5º mejor en rebotes ofensivos de la liga.

El Barça, ante un rival trampa

Si bien los antecedentes contra los gallegos en el Palau (7 victorias en los últimos 8 partidos) pueden vaticinar que será una tarde plácida, los buenos resultados y sensaciones del Obradoiro esta temporada pueden jugar una mala pasada a los culés si se descuidan. El pleno en Liga Endesa y en Euroliga, fundamentado principalmente en una intensidad defensiva “made in Sito” que ya se puede notar y a un ataque de vértigo (111 puntos en la ultima jornada de liga en Burgos y 98 ante el PAO en Europa) deben servir como estímulo para seguir mirando hacia arriba y no solo ganar sino que hacerlo con buena imagen.

Heurtel está en el pico de su carrera deportiva y ha empezado la temporada ejerciendo de líder (jugador con mejor valoración de la plantilla), Ribas parece que ha vuelto de la lesión en un gran estado de forma y con muchas ganas de demostrar lo que vale; y por dentro Seraphin, Moerman y el insaciable Oriola parecen justificar –hasta la fecha- el por qué de sus fichajes.

Así pues, el partido de mañana será un test trampa para los azulgrana que permitirá comprobar si el partido contra Panathinaikos no fue flor de un día, y un reto complicado pero a la vez ambicioso para Obradoiro Monbús.