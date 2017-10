Sito Alonso: "Aquí no hay anda fácil"

Google Plus

Fotografía via Baskonia

El FC Barcelona Lassa se encuentra en el peor momento de la temporada de lo que llevamos de campaña, pero Sito Alonso ha querido calmar los nervios.

Sito Alonso ha transmitido tranquilidad hoy frente a la prensa. El entrenador se ha visto sorprendido por los resultados de estos días. "Es igual de sorpresa para nosotros y para todo el mundo". El entrenador madrileño ha lamentado no aprovechar los partidos que estaban ajustados: "Han sido seis días frenéticos en los que hemos jugado muchos partidos en los que hemos competido en todos, la verdad que no lo hemos aprovechado. Esto nos debe servir como una lección para saber que nada es fácil".

Sobre el rival de mañana domingo, el entrenador azulgrana ha querido decir que será un rival difícil, y que aún lo será más teniendo en cuenta que tienen a dos jugadores con pasado en el Palau. "Es un equipo con muchos peligros, sobretodo cuando viene algún jugador que ha estado aquí, y en este caso tienen dos. Es un equipo que tiene las cosas muy claras y como las deben hacer. Tienen a muy buenos tiradores y los buscan de una manera muy inteligente, además, aveces juegan con dos pívots grandes que dificultan el trabajo defensivo para nosotros, esto hace que sea un partido exigente". Sito Alonso ha reconocido que el partido se puede complicar aún más si no están mentalmente como deben estar. "Tenemos que estar positivos y que somos nosotros mismos quienes hemos hecho que sea una sorpresa lo de estos días, ya que hemos jugado de manera magnífica y hemos enganchado a nuestra gente". Para concluir las declaraciones sobre el partido de mañana, ha sido preguntado por si puede haber alguna novedad en la plantilla y Sito lo ha negado. "No, no habrá ninguna novedad".

Por otro lado, también ha hablado el búlgaro Aleksandar Vezenkov. El ala-pívot del Barça ha dicho que pese estar en un momento malo, es normal. "Es un momento difícil para todos, porque 4 derrotas no es fácil, pero estamos todos juntos y mentalmente fuertes". El ala-pívot se ha mostrado optimista para los partidos que vienen. "Este partido (refiriéndose al de mañana), es una buen inicio para el futuro, porque tenemos un programa difícil. Nuestro objetivo es jugar bien en marzo/abril. Todos los equipos tienen malos momentos y muy buenos". Para el partido de mañana se ha mostrado motivado y confiado que ofrecerán su mejor cara. "Estamos preparados para un buen partido, con intensidad, esfuerzo y actividad", al ser preguntado por como se encuentra ha sido muy contundente: "Me encuentro bien, creo que todos lo estamos, físicamente y mentalmente. Vamos a tope para maána, nuestro objetivo es mañana". Al ser preguntado por que se tiene que hacer para poder ganar al UCAM Murcia, el ha respondido: "Tiene jugadores con experiencia, con talento y con intensidad. Tenemos que ser duros en defensa y ser muy activos, en ataque tenemos a muy buenos jugadores, pero la defensa es lo más difícil".