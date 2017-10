El UCAM toma el Palau y deja tocado al Barça

El Barcelona Lassa afrontaba una prueba de fuego ante un UCAM de Murcia que había arrancado la temporada de forma irregular. Los azulgrana necesitaban cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas y volver a una senda de la victoria que no debieron abandonar nunca.

Brad Oleson era homenajeado antes del encuentro por el equipo local y recibía una gran ovación del público presente en el Palau Blaugrana. El partido se presentaba como importante para ambos conjuntos, pero era el Barcelona el que debía llevar la iniciativa si quería llevarse el encuentro.

Igualdad sin dominador claro

El encuentro comenzaba con mucha igualdad, ambos equipos mantuvieron un constante intercambio de canastas pero ninguno se encontraba realmente cómodo en el tiro. Sadiel Rojas se retiraba al vestuario tras sufrir un golpe y el Barcelona cogía una pequeña ventaja de cuatro puntos.

Foto: Miguel Lopez Mallach | VAVEL

Los primeros diez minutos iban a terminar con los murcianos ganando por dos puntos. Una ventaja mínima, pero lograda a base del trabajo y la constancia que los de Ibon Navarro estaban realizando sobre la pista.

UCAM intenta escaparse en el marcador

La llegada del segundo cuarto trajo la primera ventaja importante del partido. UCAM abría una brecha de seis puntos que obligaba a Sito Alonso a pedir tiempo muerto para intentar cambiar la situación. Sacó a pista a Thomas Heurtel y la reacción llegaba.

Los azulgrana mejoraban y lograban ponerse a un punto, pero UCAM seguía con su ritmo desde la línea de tres y colocaba, a falta de cuatro minutos para el descanso, un 33-43 que encendía todas las luces de alarma en el Palau.

El Barcelona lograba sofocar el incendio y se colocaba a cuatro puntos. A continuación llegó un pequeño parcial de UCAM, pero el Barcelona lograba reducir la diferencia antes del descanso a dos puntos gracias a un dos más uno de Vezenkov.

UCAM mantiene el pulso

Tras el descanso parecía que los locales iban a reaccionar y subir la intensidad. Así fue, sin embargo UCAM siguió con su partido y, gracias el tiro exterior, mantuvieron el pulso con un Barcelona que le quiso dar otra marcha al partido.

Una polémica antideportiva cometida por Soko dio al Barcelona la opción de empatar el encuentro, pero los azulgrana seguían sin estar del todo cómodos en pista y ni lograban igualar el marcador.

Foto: Miguel Lopez Mallach | VAVEL

Oriola cometía otra falta antideportiva que permitía los murcianos distanciarse a cinco puntos y con 1:06 para que terminase el tercer cuarto. UCAM lograría cerrar el cuarto con ocho puntos de ventaja, estaban realizando un gran partido hasta el momento y tenían que rematar la faena en el último cuarto.

El último cuarto arrancó con un parcial de 0-13 que dejaba a UCAM con una ventaja de 16 puntos y al Barcelona contra las cuerdas a falta de siete minutos para el final.

Los locales intentaron reducir la diferencia, dos triples de Pressey parecían volver a meter a los azulgrana en el partido pero UCAM, con otro triple, volvió a colocar una diferencia superior a los diez puntos.

No fue hasta los últimos cinco minutos en que el Barcelona pudo llevar la batuta del partido. En esos minutos finales pudieron darle la vuelta al encuentro y, encabezados por Phil Pressey, estuvieron cerca de darle la vuelta al encuentro.

El último minuto fue lo mejor del encuentro, el Barcelona llegó a colocarse a un solo punto y parecía que se iba a producir una remontada épica. Sin embargo, UCAM supo aguantar la presión y terminó venciendo por 94 a 97 al Barcelona Lassa.

"Ha sido una semana muy dura"

En rueda de prensa Sito Alonso dijo que "Cinco derrotas consecutivas nos preocupan, hasta los últimos cinco minutos no he visto lo que quería ver", refiriéndose a la intensidad con la que su equipo había arrancado la temporada. También explicó que "Ésto ocurre bajo mi responsabilidad y no estoy contento, porque lo visto en los primeros 34 minutos no se identifica con mi estilo", señalaba el madrileño.